Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 4 ноября 2020 года: в 32 районах региона не выявили новых заражений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки число заражённых коронавирусом в Нижегородской области ещё больше приблизилось к отметке в 43 тысячи человек. А именно, ещё у 391 жителя региона выявили заболевание. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе 42 740 человек. Положительная статистика последних дней снизилась почти вдвое. По данным на 4 ноября, всего 279 человек побороли коронавирус за минувшие 24 часа. Общее количество выздоровевших на пороге 36 тысяч — сейчас их 35 899 жителей. К сожалению, за прошедшие сутки с болезнью не справились 11 человек. Суточные показатели летальных исходов стабильны. Суммарное число жертв COVID-19 достигло отметки в 819 человек. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним. Примечательно, что в 32 районах Нижегородской области новых заражений не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, накануне губернатор Нижегородского региона объявил, что дистанционное обучение всё-таки будет введено для школьников с 5 ноября. Но не для всех, а только для учеников 6-11 классов.