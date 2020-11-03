Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Нижегородской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 391 жителя. При этом в 32 районах региона не выявили новых заражений вовсе. А 35 978 нижегородцев, у которых прежде был диагностирован COVID-19, отправились домой здоровыми.
– По данным на 3 ноября, суммарно в Нижегородской области 42 740 заражённых коронавирусной инфекцией. 20 360 человек из них проживают в Нижнем Новгороде, а другие 22 380 – в районах и городских округах Нижегородского региона. В частности, коронавирус зафиксирован у 4 065 жителей Дзержинска, у 1 890 человек в Павловском районе, у 1 847 – в г.о. Бор, у 1 065 – в Богородском районе, у 867 – в Городецком, у 866 – в Кстовском районе, у 772 – в Кулебакском районе, у 647 – в г.о. Семёновский, у 633 – в Володарском районе, у 629 – в Балахнинском районе, у 602 – в г. Арзамасе, – сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
Напомним, что ранее глава региона Глеб Никитин поручил всем муниципалитетам Нижегородской области объединиться для борьбы с пандемией и усилить работу районных оперативных штабов.
А кроме того, на днях стало известно, что дистанционный формат обучения всё-таки будет введён в регионе с 5 ноября. Но коснётся это не всех нижегородских школьников.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 162
2. г.о.г. Арзамас – 602
3. Арзамасский – 326
4. Балахнинский – 629
5. Богородский – 1 065
6. Большеболдинский – 115
7. Большемурашкинский – 31
8. г.о.г. Бор – 1 847
9. Бутурлинский – 38
10. Вадский – 58
11. Варнавинский район – 148
12. Вачский – 351
13. Ветлужский – 132
14. Вознесенский – 185
15. Володарский – 633
16. Воротынский – 51
17. Воскресенский – 178
18. Выксунский – 359
19. Гагинский – 125
20. Городецкий – 867
21. Д.Константиновский – 82
22. Дзержинск – 4 065
23. Дивеевский – 445
24. Княгининский - 132
25. Ковернинский – 164
26. Краснобаковский – 91
27. Краснооктябрьский – 259
28. Кстовский – 866
29. Кулебакский – 772
30. Лукояновский – 227
31. Лысковский – 559
32. Навашинский – 370
33. Павловский – 1 890
34. Первомайский – 48
35. Перевозский – 41
36. Пильнинский – 240
37. Починковский – 287
38. Семёновский – 647
39. Сергачский – 364
40. Сеченовский – 147
41. Сокольский – 51
42. Сосновский – 519
43. Спасский – 73
44. Тонкинский – 143
45. Тоншаевский – 229
46. Уренский – 406
47. Чкаловский – 180
48. Шарангский – 151
49. Шатковский – 482
50. Шахунский – 505