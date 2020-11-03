Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 3 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Нижегородской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 391 жителя. При этом в 32 районах региона не выявили новых заражений вовсе. А 35 978 нижегородцев, у которых прежде был диагностирован COVID-19, отправились домой здоровыми.

– По данным на 3 ноября, суммарно в Нижегородской области 42 740 заражённых коронавирусной инфекцией. 20 360 человек из них проживают в Нижнем Новгороде, а другие 22 380 – в районах и городских округах Нижегородского региона. В частности, коронавирус зафиксирован у 4 065 жителей Дзержинска, у 1 890 человек в Павловском районе, у 1 847 – в г.о. Бор, у 1 065 – в Богородском районе, у 867 – в Городецком, у 866 – в Кстовском районе, у 772 – в Кулебакском районе, у 647 – в г.о. Семёновский, у 633 – в Володарском районе, у 629 – в Балахнинском районе, у 602 – в г. Арзамасе, – сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что ранее глава региона Глеб Никитин поручил всем муниципалитетам Нижегородской области объединиться для борьбы с пандемией и усилить работу районных оперативных штабов.

А кроме того, на днях стало известно, что дистанционный формат обучения всё-таки будет введён в регионе с 5 ноября. Но коснётся это не всех нижегородских школьников.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 162

2. г.о.г. Арзамас – 602

3. Арзамасский – 326

4. Балахнинский – 629

5. Богородский – 1 065

6. Большеболдинский – 115

7. Большемурашкинский – 31

8. г.о.г. Бор – 1 847

9. Бутурлинский – 38

10. Вадский – 58

11. Варнавинский район – 148

12. Вачский – 351

13. Ветлужский – 132

14. Вознесенский – 185

15. Володарский – 633

16. Воротынский – 51

17. Воскресенский – 178

18. Выксунский – 359

19. Гагинский – 125

20. Городецкий – 867

21. Д.Константиновский – 82

22. Дзержинск – 4 065

23. Дивеевский – 445

24. Княгининский - 132

25. Ковернинский – 164

26. Краснобаковский – 91

27. Краснооктябрьский – 259

28. Кстовский – 866

29. Кулебакский – 772

30. Лукояновский – 227

31. Лысковский – 559

32. Навашинский – 370

33. Павловский – 1 890

34. Первомайский – 48

35. Перевозский – 41

36. Пильнинский – 240

37. Починковский – 287

38. Семёновский – 647

39. Сергачский – 364

40. Сеченовский – 147

41. Сокольский – 51

42. Сосновский – 519

43. Спасский – 73

44. Тонкинский – 143

45. Тоншаевский – 229

46. Уренский – 406

47. Чкаловский – 180

48. Шарангский – 151

49. Шатковский – 482

50. Шахунский – 505