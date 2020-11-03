Жителям нижегородской деревни, снявшим клип «Ла-ла Ройка», отказали в строительстве дороги. Фото: СОЦСЕТИ

На прошлой неделе вся Нижегородская область с удовольствием смотрела клип, снятый жителями деревни Ройка по мотивам знаменитого мюзикла «Ла-ла Лэнд». В нем они спели о своей наболевшей проблеме – отсутствии объездной дороги. Вот уже несколько месяцев машины идут через их деревню сплошным потоком, превращая ее в скоростную трассу.

- Идея создания этого видео пришла после общедеревенского схода жителей нашей деревни, - рассказывал тогда «Комсомолке» депутат местного сельсовета Сергей Рыбаков. - Я как раз пересматривал мюзикл и подумал, как хорошо было бы снять все это на фоне нашей улицы, наших полей, наших пробок. И сделать это как раз во время нынешней золотой осени.

Съемки клипа продолжались в течение трех дней. Ради этого жители притащили реквизит со всей деревни – кувшины, коровы, гуси...Вот только ожидаемого эффекта это не возымело.

- В администрации Кстовского района, конечно, видели клип «Ла-ла-Ройка», и благодарят жителей за активную позицию, творческую инициативу и интересную подачу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кстовского района. – На место для изучения ситуации выезжал исполняющий обязанности главы района Андрей Чертков. Объективно говоря, указанная дорога не перегружена транспортом. Транспортный поток соответствует категории данной дороги. Ориентировочная интенсивность транспортного потока составляет 970 автомобилей в сутки.

Так что рассчитывать на строительство объездной дороги местным жителям не приходится.

- Там, где жители хотели бы видеть объездную дорогу, располагаются земли частной собственности, - пояснили в районной администрации. - Таким образом, на сегодняшний день строительство объездной дороги в данном населенном пункте не представляется возможным.

Ну, а чтобы деревенская дорога не превращалась в скоростную трассу, здесь планируется обновить «лежачих полицейских».

- В ближайшее время искусственные неровности будут приведены в нормативное состояние, - рассказали о планах в Кстовской районной администрации. - В соответствии со схемой организации дорожного движения установлены соответствующие дорожные знаки.