Все школы Нижнего Новгорода оборудуют системой распознавания лиц к 2022 году. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в нижегородских школах планируется запустить систему распознавания лиц, заговорили еще в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса, неожиданных каникул и перехода на дистанционку большинство горожан о ней уже и думать забыло. Однако работы в этом направлении продолжаются – до конца года такая система будет запущена в 76 школах Нижнего Новгорода.

- В 2020 году работа над этой системой продолжается, - пояснили «Комсомолке» в департаменте аналитики процессов и развития технологий управления администрации Нижнего Новгорода. - Было доработано его техническое задание, обследованы нижегородские школы на предмет технической готовности, а также инициировано финансирование проекта.

Уже решено, что все эти камеры подключат к АПК «Безопасный город». Кроме того, эта система будет сопряжена с системой оплаты питания. Они будут привязаны к одной карточке ученика. Она будет служить как пропуском в школу, так и средством оплаты в школьной столовой.

Напомним, пилотный проект системы распознавания лиц был реализован в прошлом году а базе школы № 85.

- Апробация прошла успешно, - уверены в городской администрации. - Этот проект оказался востребован как со стороны администрации пилотной школы и контролирующих органов, так и со стороны родителей учеников. Они оценили удобство использования личного кабинета сервиса. Через него они смогли отслеживать, когда их ребенок пришел в школу и когда её покинул.

По данным администрации, до конца 2020 года систему распознавания лиц планируется запустить еще в 76 нижегородских школах. А к 2022 году такой системой будут оборудованы все школы Нижнего Новгорода.