«Ночь искусств» в Нижнем Новгороде 2020: полная программа мероприятий в онлайн-формате

Нижегородцев приглашают на "Ночь музеев" в онлайн-формате. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Традиционная «Ночь искусств» в Нижнем Новгороде проходит 3 ноября, в преддверии Дня народного единства. Однако в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки все мероприятия пройдут в онлайн-формате под девизом «Искусство объединяет». Так, прямо не выходя из дома можно послушать лекции об искусстве, посетить дистанционные мастер-классы, онлайн-концерты и виртуальные экскурсии.

«Комсомолка» представляет программу мероприятий акции «Ночь искусств» в Нижнем Новгороде в 2020 году. Выбирайте, куда хотите «сходить» - в кино, театр или на концерт.

Театр

Актеры Нижегородского ТЮЗа приготовили для ребят аудиопроект, посвященный русским народным сказкам. Послушать аудиозаписи можно в сообществе театра во «ВКонтакте».

Театр «Преображение» представит онлайн-концерт гитаристов Владимира Митякова и Ирины Черногоровой, Театр «Комедiя» – спектакль «Нервы».

В сообществе театра оперы и балета во «Вконтакте» можно посетить музыкальный салон «Два Гения. Максим Горький и Федор Шаляпин». Также театр проведет онлайн-концерт совместно с Нижегородским русским народным оркестром.

Эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра исполнит песни советских, российских и зарубежных авторов.

Живопись и фотография

Большую программу для ценителей искусства подготовил Нижегородский государственный художественный музей. В соцсетях и на сайте учреждения состоится лекция про жизнь и творчество художника Винсента Ван Гога, онлайн-занятие для детей «Борис Кустодиев. Великий русский художник», семейная викторина про первобытное искусство «В начале была линия», а также интервью в Instagram-аккаунте с заведующей отделом западно-европейского искусства НГХМ Натальей Свириной «Как искусство объединяет людей». На YouTube-канале музея можно будет прослушать лекцию «Золотой век объединений. Русское искусство рубежа XIX-XX вв.».

Русский музей фотографии подготовил онлайн-проект «Лики искусства». Зрители увидят портреты художников, писателей, актеров XIX – начала XX века из фондов музея.

Центр культуры «Рекорд» покажет фотовыставку «Камни преткновения».

Нижегородский государственный выставочный комплекс приглашает всех желающих на онлайн-экскурсию по выставке якутского художника Семена Луканси «Под солнцем Арктики».

Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова подготовил для виртуальных посетителей программу, посвященную творчеству нижегородского художника Сергея Родионова.

Кино

С 18.00 до 20.00 кинотеатр «Зарница» проведет кинолекторий. Сотрудники расскажут о кинокартинах, снятых в военные годы: сюжеты, работа съёмочной группы, технические средства, интересные факты. Почётные гости мероприятия: специалист и магистр культурологии, кинорежиссёр Олег Шабалин; театральный критик, автор журналов «Театр» и «Петербургский театральный журнал» Вера Сердечная. Также в программе показ комедии «Свадьба» (1944 год).

В 18:30 кинотеатр «Буревестник» (филиал ОДЦ «Надежда») представит акцию «Кино: на границе искусств», а также проведёт награждение участников акции создания документального фильма «Победа_и_Судьба». Также кинотеатр представит юбилейную экспозицию интерактивной зоны «Музей старого кинотеатра» и проведет благотворительный закрытый кинопоказ художественного фильма «Счастье в конверте» (ул. Коминтерна, 244).

Музыка

Усадьба Рукавишниковых совместно с оркестром русских народных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки проведет музыкально-музейное мероприятие и покажет уникальные предметы из фонда Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Студенты и преподаватели Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева подготовили для зрителей фильм «Эрнст Теодор Амадей Гофман» и подкаст «Франческо Петрарка и Ференц Лист. Встреча через 5 веков». Также в программе учреждения – концерт, посвященный 170-летию со дня рождения основоположника музыкального образования в Нижнем Новгороде, выдающегося композитора Василия Виллуана.

Народные промыслы

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области и библиотека им. Т. Г. Шевченко представляют программу «Душа России – ремесло». Зрители дистанционно научатся делать глиняную свистульку, увидят мастер-классы по кружевоплетению и лозоплетению, а также узнают о книжных новинках. Программа будет доступна в группе библиотеки во «ВКонтакте».

На странице музейно-выставочного центра «Микула» во «Вконтакте» пройдет лекция о женских ремеслах Нижегородской губернии - золотное шитьё, вязание, рогожный промысел, кружева, ложкарный промысел в части росписи. Также зрители смогут увидеть небольшой мастер-класс ткачеству на картонной рамке.

Музей Русского патриаршества проведет онлайн-квест по историческим маршрутам Арзамаса.

Мероприятия библиотек

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина представит программу «Ночь искусств в Ленинке – online», которая пройдет на ее странице «ВКонтакте». Участников мероприятия ждут викторины и экскурсии, а также обзоры на известные литературные произведения и книжные новинки.

В областной библиотеке им. Т. А. Мавриной пройдет онлайн-программа «Единство струн Вселенной» – мастер-классы, квесты, квизы, викторины, игры для взрослых и детей. Библиотекари поговорят о единстве искусств, проведут арт-урок по книге Марии Кремер «Зачем тигренку полоски?» и музыкальный библиосалон «В ритмах детства». Программа доступна на сайте библиотеки и на странице библиотеки «ВКонтакте».

С 13:00 до 21:00 ЦБС Ленинского района в «Вконтакте» проведёт мастер-класс, видео презентацию, видеоурок русской словесности и многое другое.

С 15:00 до 18:00 в программе #БиблиотекиНаЕфремова: виртуальная выставка, онлайн-игра, путешествие по знаменитым музеям мира, интернет-экскурсия, презентация новой книги нижегородской писательницы Юлии Варнаковой «Нижегородский кремль: о чем расскажут башни», книжный обзор, историческое расследование и видео-экскурсия по библиотеке. Мероприятия также пройдут на странице библиотеки «Вконтакте».

В 15.00 в группе ЦБС Канавинского района состоится онлайн-встреча с поэтом, прозаиком, музыкантом, создателем авторского театра Еленой Крюковой.

С 17.00 до 22.30 ЦБС Советского района в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» тему живописи в музыке раскроет блогер, выпускница ННГК имени М.И. Глинки Светлана Ена, зрителей ждут творческие встречи с художником, создателем комиксов Анной Кольт, руководителем эстрадного оркестра Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева Михаилом Петропавловским, стрит-арт художником Леной Лисицей, основателем студии социальных танцев «Social dance studio» Станиславом Швецовым, музыкантом, поэтом и композитором Алексеем Баскаковым, руководителем ансамбля старинной музыки «Демество» Татьяной Татариновой.

С 18.00 до 22.00 ЦБС Московского района приглашает на встречи в библиотеках имени А.С. Пушкина, А.И. Герцена и А.И. Люкина, а также дома у заместителя директора МКУК ЦБС В.В. Страховой. В программе: серия мастер-классов по сыроварению, рукоделию, живописи. Кроме участников ждет викторина с призами.

В течение дня библиотека – Центр деловой и правовой информации - представит в своих социальных сетях творческие проекты Елены Дертевой, включая работу «Кинопесни».

Главной информационной площадкой всероссийской акции традиционно выступает портал «Культура.РФ», где можно посмотреть самые интересные события и материалы «Ночи искусств».