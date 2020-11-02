Дистанционное обучение в Нижнем Новгороде: когда начнется и в каких классах введут

Дистанционка в школах Нижнего Новгорода: когда и в каких классах введут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный вопрос, который терзал нижегородцев в последнее время, введут ли дистанционное обучение в Нижнем Новгороде. Оказалось, введут. Но не во всех классах. Все подробности грядущих изменений раскрыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Ученики 1-5 классов с 5 ноября возобновят работу в очном формате, - пояснил Глеб Никитин. – Для тех семей, где есть младшие школьники, особенно важна возможность привести ребенка в учебное заведение. Ведь у малышей еще не настолько развита самостоятельность, чтобы полноценно учиться дома.

А вот школьники с 6 по 11 классы будут учиться дистанционно с применением электронных технологий. Единственным исключением станут те школы, где нет технической возможности организовать обучение в таком формате. В этих образовательных учреждениях учебный процесс будет организован очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По словам главы региона, именно благодаря такому формату можно организовать процесс обучения с соблюдением всех требований безопасности. Тем более, что в столичном регионе эти меры уже дали результаты.

Напомним, в этом году осенние каникулы в школах Нижегородской области начались досрочно. . Ученики провели дома с 19 октября по 3 ноября включительно. Что касается учреждений дополнительного образования, то они продолжат работу в очном формате. А вот кружки в школах с 6 по 11 классы работать не будут.