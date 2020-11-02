Во время уборки на кладбище в Дзержинске выбросили памятники с фотографиями. ФОТО: "Подслушано. Дзержинск".

В преддверии холодов жители Дзержинска устроили небольшую уборку на местном кладбище. Вот только ее результаты вызвали весьма неоднозначную реакцию – на свалке оказались не только венки и горы мусора, но и надгробия с фотографиями.

- Были сегодня на кладбище, и в шоке находимся до сих пор, - поделились снимками жители Дзержинска в группе «Подслушано Дзержинск». - Много лет посещаем кладбище и такого не наблюдали! Чистотой никогда не блещет, но это...

На фотографиях видно, что вдоль дорожки высятся горы мусора, собранного на кладбище. Там вперемешку сложены ветки, пакеты, сухая листва и…надгробия. Причем на многих из них видны фотографии и имена.

По словам рабочих, все это собираются вывезти. ФОТО: "Подслушано. Дзержинск"

Мнения пользователей соцсетей разделились. Пока одни были искренне возмущены таким поведением жителей и работников кладбища, другие – дали случившемуся вполне логичное объяснение.

- Мусор из отдаленных мест вытаскивают на дорогу, потом вывозить будут, - пояснила Ольга Артамонова. - Я разговаривала с рабочим кладбища. Они выносят завалы и пока все не вынесут, машины не закажут. По его словам, многие могилы завалены мусором.