Вандалы повредили детскую площадку в центральном городском парке Дзержинска Фото: СОЦСЕТИ

– Вандалы взялись за старое, – публикация с таким заголовком накануне подняла бурю гнева среди комментаторов дзержинского сообщества ВКонтакте. Справедливого гнева, к которому присоединится каждый, кто прознает о случившемся.

Ночью вандалы проникли в парк и повредили только что возведённую детскую площадку. Фото: СОЦСЕТИ

А случилось то, что в центральном городском парке культуры и отдыха Дзержинска на проспекте Ленина неизвестные мародёры учинили настоящее варварство, которое поражает своей бессмысленностью и низостью. Но чтобы оценить произошедшее в полной мере, стоит напомнить, что только в прошлом 2019 году город Дзержинск Нижегородской области выиграл всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» Минстроя России. И эта победа являла собой начало преображения и благоустройства общественных пространств города химиков. В первую очередь, разумеется, это касалось центрального городского парка. По причине чего он долгое время стоит закрытым для посещения – его территория реставрируется.

Но пока дзержинцы ждали окончания ремонтных работ и открытия нового парка, ночью вандалы проникли в него и повредили только что возведённую детскую площадку. А после ушли незамеченными.

Стенки площадки обезображены. Фото: СОЦСЕТИ

– Отметились своим высоким уровнем интеллекта и воспитания, – сказано в тексте публикации группы "Дзержинск" ВКонтакте.

Но иронией и сарказмом делу уже не помочь, зато пользователи задали закономерный вопрос: почему у парка не было охраны или как она допустила случившееся? Но сами комментаторы между собой решили, что один охранник не защитит целый парк и остаётся только ставить непроходимый забор от всякого рода ночной нечисти, включая и этих вандалов.

Варварство поражает своей бессмысленностью и низостью. Фото: СОЦСЕТИ

Стенки новой детской площадки исписаны и изрисованы, огораживающие ленты сорваны, вокруг грязь и следы, но самое главное и непонятное – варвары методично вырезали кусочки из только что устланного резинового покрытия. Как и зачем?

Варвары методично вырезали кусочки из только что устланного резинового покрытия. Фото: СОЦСЕТИ

– Уж покрытие отрывать – это каким надо быть недовольным жизнью, чтобы портить её остальным? – удивляется вместе с нами Татьяна Колосова.

Вот несколько других наиболее приличных комментариев.

– Позор родителям в первую очередь, за то что вырастили таких свиней, – пишет Алия Абдуллина.

– Кошмар! Руки бы оторвать! – возмущается Ирина Кузьминова. – Все ждут открытия центрального парка! А тут такое.

Но теперь рабочие вынуждены будут устранять все повреждения площадки, а что-то – заново возводить. Будем надеяться, что подобное больше не повторится и будут приняты необходимые меры. Надеемся, нанесённые повреждения не поставят существенных палок в колёса всему процессу реконструкции.