Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 ноября 2020 года: число выздоровевших в регионе превысило 35 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Нижегородском регионе число заражённых коронавирусом перешагнуло отметку в 41,5 тысячи человек. А именно, у 397 жителей области зафиксировали заболевание. Сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 в регионе 41 566 человек. Положительные показатели за сутки немного упали. По данным на 1 ноября, ещё 413 человек побороли коронавирус в Нижегородской области. Суммарно выздоровевших стало больше 35 тысяч — 35 270 нижегородцев полностью излечились. К сожалению, за прошедшие сутки с болезнью не справились снова 13 жителей региона. Суточные показатели летальных исходов стали достаточно стабильны. Общее число жертв COVID-19 достигло отметки в 783 человек. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что вчера стало известно следующее: льготные проездные нижегородских пенсионеров упразднены. Нововведение вступает в силу с 1 ноября 2020 года. Приостановка действия проездных будет временной. Делается это с целью предотвратить нарушение обязательной самоизоляции лицами старше 65 лет.

Одновременно с этим бесплатный проезд для медиков и волонтёров продлевается.

Кроме того, рейды Минтранса и полиции по общественному транспорту Нижнего Новгорода продолжаются. За прошедший октябрь проверки проведены в 710 автобусах, маршрутках, трамваях и троллейбусах. Обходы позволили выявить определённые нарушения со стороны перевозчиков в том числе.