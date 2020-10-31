"Спасибо за смелость": Давид Мелик-Гусейнов поддержал врача, которая пожаловалась на хамство Фото: СОЦСЕТИ

На днях в сети появилось обращение смелой, как рассудили многие, женщины-врача. Её зовут Юлия Моргунова и она не нашла в себе больше сил молчать и терпеть хамское отношение со стороны пациентов, их угрозы и ежедневные оскорбления. На приёме, ставшем последней каплей для бригады скорой помощи, врач вызвала полицию. Поводом она назвала "оскорбление чести и достоинства при исполнении и препятствие оказанию медицинской помощи". После чего сделала публичное заявление в соцсети.

— Сегодня моё терпение закончилось. Закончилось от слова "совсем". Закончилось, потому что те, кто считают себя больными и просят помощи, по факту издеваются над бригадой скорой, считают, что могут безнаказанно нас унижать, оскорблять, орать на нас матом, грозить всем, начиная от кары небесной и заканчивая тюремный сроком, — пишет Юлия Моргунова. — Почему я, врач с 20-летним стажем, с высшей врачебной категорией, должна это терпеть?

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов опубликовал в своём Instagram пост со словами поддержки Юлии Моргуновой.

— Спасибо за позицию. Спасибо за смелость, — сказано в обращении министра. — Таких, как она, сильных и смелых, верных своеи профессии очень мало. И этот светлыи человек не смог молчаливо согласиться с явными издевательствами и угрозами тех, кто якобы требует помощь. Я лично её поддерживаю.

Кроме того, Давид Мелик-Гусейнов добавил, что не считает важным результат проверки после написанного Юлией Моргуновой заявления в полицию. Как и не важна реакция на слова министра в духе того, что медики сами не всегда оправдывают ожидания.

— Издеваться и глумиться нельзя! И лично я. И вся команда медиков встанет на защиту тех, кого обижают. Будем бороться не только за каждого пациента, но и за каждого медика. За каждую медицинскую организацию и коллектив, — заключил Мелик-Гусейнов.

В конце своего обращения он сообщил, что аналогичная ситуация случилась практически день в день в Арзамасе Нижегородской области.

— Всем непросто в это время испытании . Но это не повод для того, чтобы терять своё лицо. Берегите не только себя! — призывает министр здравоохранения.

К слову, он как в воду глядел, предрекая реакцию пользователей на свои слова. Под многочисленными постами на тему произошедшего с Юлией Моргуновой действительно разгорелись споры комментаторов. Весомая их часть ответила взаимными обвинениями в сторону работников скорой помощи, поликлиник и больниц.

Остаётся добавить, что любое мнение здесь будет субъективным. На самом же деле важно то, что никто из нас не должен забывать о взаимоуважении. Ни медработники, ни те, кто обращается к ним за помощью.