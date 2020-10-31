Гейзер проснулся на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Гейзер горячей воды проснулся на Казанском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

Суббота выдалась сухая и без осадков. Но это как посмотреть — могут возразить жители Нижегородского района Нижнего Новгорода. Сегодня утром, в районе 8 утра, столб горячей воды высотой в несколько метров пробился прямо из-под земли. Точнее, из-под асфальта прямо посреди проезжей части. Хорошего в произошедшем только то, что заявить о себе подземные воды решили не в середине оживлённого шоссе, а на небольшом повороте в сторону.

Очевидцы аварии опубликовали видео в социальных сетях. Вместе с которым в группе ВКонтакте "Нижний Новгород. Без цензуры" указано и место действия — Казанское шоссе, а именно поворот около торгового центра "Скала". Судя по видеозаписи, явного ущерба пробудившийся с утра гейзер не нанёс: аккурат себе бьёт в середине дороги, до тротуаров не достаёт, прохожих на видео не наблюдается, да и обойти "природное явление" они смогут без особого труда. Чего, конечно, не скажешь об автолюбителях — тем придётся искать обходные пути вместо привычного маршрута. Опаздывая с утра пораньше на работу, это, безусловно, задаст нужный настрой оставшемуся дню. И женский голос за кадром заметил верно: "У кого-то сегодня не будет горячей воды".

О причинах возникновения фонтана в непредусмотренном месте информации нет. Но нижегородцы ко всему отнеслись как всегда с юмором.

— Красиво! Это же гейзер, — комментирует Кирилл Карачаров.

— Кому бесплатная мойка? — добавил Евгений Затолокин.

Имейте ввиду, не всегда стоит уповать на прогноз погоды. В любой момент непредвиденные "осадки" смогут достать нас самым изощрённым образом.