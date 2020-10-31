Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 31 октября 2020 года: льготный проезд отменили для нижегородских пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Нижегородском регионе насчитано рекордное количество новых заражений коронавирусом — 401 человек. Таким образом, общее число заражённых по области превысило 41 тысячу человек. Сейчас их 41 169. Тем временем за последние 24 часа 534 жителя региона полностью побороли коронавирус. По данным на 31 октября, суммарно в Нижегородской области 34 857 человек, с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19, полностью здоровы. К сожалению, за прошедшие сутки ещё 13 нижегородцев не справились с болезнью. Суточные показатели летальных исходов возросли и стали достаточно стабильны. Общее число жертв COVID-19 достигло отметки в 770 человека. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним. Примечательно, что в 20 районах Нижегородской области новых заражений за сутки не выявили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, что сегодня стало известно следующее: льготные проездные нижегородских пенсионеров упразднены. Нововведение вступает в силу с 1 ноября 2020 года. Приостановка действия проездных будет временной. Делается это с целью предотвратить нарушение обязательной самоизоляции лицами старше 65 лет.

Одновременно с этим бесплатный проезд для медиков и волонтёров продлевается.