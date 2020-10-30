Погода в Нижнем Новгороде на выходные: холодно и пасмурно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если Вы ждали выходные, чтобы насладиться прогулкой, природой и погодой, то загадывать наперёд не стоило. Грядущие суббота и воскресенье, конечно, приготовили для нас относительно комфортную температуру, но на этом их подарки заканчиваются. По крайней мере, так прогнозируют синоптики.

В субботу, 31 октября, прогнозы погоды обещают пасмурное небо и температуру от +4 утром и ночью и до +5 днём. Выше этой отметки столбики термометров не поднимутся. При этом ощущаться температура будет, если верить Яндекс.Погоде, как +2 градуса. Поэтому шапки, шарфы и перчатки остаются предметами первой необходимости при выходе из дома. В течение всего дня ветер будет усиливаться и к вечеру его скорость будет достигать до пяти метров в секунду, а ночью — до семи. Пожалуй, единственный приятный момент за выходные — это отсутствие осадков. Синоптики не обещают ни дождя, ни тем более снега.

В воскресенье, 1 ноября, последний месяц осени сразу даст о себе знать. Температура ночью упадёт до +1 градуса, а ощущаться будет как -3. Утром и днём столбики термометров будут на уровне +2 градусов, но по-прежнему -3-2 градусов по ощущениям. Ветер, пасмурность и сухость будут теми же, что и в субботу. Дождя не ожидается.

Поэтому "Комсомолка" советует нижегородцам беречь своё здоровье, утепляться и ещё раз утепляться. Надеемся, редкие солнечные часы прошедшей рабочей недели успели вас порадовать, поскольку ноябрь 2020 вряд ли ещё предоставит такую возможность.