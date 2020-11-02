Жители Автозаводского района будут получать отдельные квитанции за электроэнергию

Строка "электроснабжение" исчезнет из сводных платежек за квартиру. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Автозаводского района с октября начнут получать отдельные платежные квитанции за электроэнергию. Строка «электроснабжение» вовсе исчезнет из единых платежек за квартиру – счет потребителям АО «Волгаэнергосбыт» теперь будет выставлять напрямую, минуя посредника в виде домоуправляющей компании «Наш дом». Речь идет о тех домах, которые обслуживает «Волгаэнергосбыт», а это почти 900 адресов и 400 тысяч жителей.

«Это связано с тем, что с 1 октября собственниками помещений в их доме принято решение о заключении прямых договоров электроснабжения с АО «Волгаэнергосбыт», что отражено в протоколах общего внеочередного собрания собственников помещений в форме очно-заочного голосования, - пояснили в ресурсоснабжающей компании.

Таким образом, на переходном этапе абоненты получат две квитанции за электроэнергию: в конце октября – единый платежный документ ООО «Центр - СБК», содержащий начисление платы за сентябрь, и в начале ноября – квитанцию от «Волгаэнергосбыта» с начисленной платой за октябрь. Далее платежка за электричество всегда будет приходить отдельной «бумажкой» напрямую от поставщика ресурса.

«Платежный документ на оплату электроснабжения будет доставляться абонентам в начале каждого месяца, следующего за месяцем потребления электрической энергии, - рассказали в АО «Волгаэнергосбыт». - Обращаем внимание, что наша платежка выглядит иначе, чем уже привычная квитанция от «Центра-СБК». Однако лицевой счет, данные потребителя, реквизиты, сроки оплаты за предыдущий месяц остаются без изменений».

Напомним, что оплачивать квитанции за электроэнергию необходимо до 10 числа каждого месяца. Плата за расчетный период, как и раньше, будет начисляться исходя из показаний приборов учета, предоставленных до 25 числа.

Оплатить квитанцию за электроэнергию можно будет через «Сбербанк-Онлайн», на почте, через платежные терминалы и кассы банков.

«Комсомолка» публикует полный список домов, заключивших прямые договоры с АО «Волгаэнергосбыт». Ознакомиться с ним можно здесь.