«Ходят по квартирам и представляются работниками оптики»: Мошенники-«окулисты» орудуют в Нижнем Новгороде

Пара таких "разводил" попала на видео домофона. Фото: СОЦСЕТИ

Новый вид мошенничества набирает обороты в Нижнем Новгороде. Злоумышленники приходят к пенсионерам домой и, предлагая купить чудодейственные очки, «разводят» их на деньги. Причем делают это очень убедительно.

«Эти люди ходят по квартирам и представляются работниками оптики, - рассказали в соцсети жители одного из домов по Сормовскому шоссе. - Говорят, что сейчас у них проходит акция на очки. После того, как попадают в квартиру, обманным путём выманивают деньги, - за обычные очки без диоптрий. Вчера таким образом украли деньги у старенькой бабушки - когда она начала отсчитывать обговоренную сумму, они просто вырвали из рук всё, что было, и убежали со словами «нам хватит». В итоге бабушка осталась без пенсии».

Камера домофона запечатлела мужчину и женщину средних лет. Последняя максимально спрятала лицо под маской. Но промышляющих таким видом «заработка» на самом деле больше. Кто они – «конкуренты» или представители одной шайки – пока неясно.

«К нам эти уроды тоже приходили, - рассказал житель Советского района. - Правда, только двое парней. Отец послал их, на что эти двое стали кидаться ведерками для мусора, орать и хамить. Когда на шум вышли соседи, - поспешно ретировались».

Как выяснилось, промышляют лжеокулисты не только в областном центре.

«И не только по Нижнему, по всей области разьезжают, - поделилась нижегородка Алена Гришина. - У меня бабушка с дедушкой в Первомайском районе проживают. Так они (мошенники - прим.) два раза приезжали, первый раз будто бы проверяли зрение и заказали очки, а во второй раз привезли очки, втюхивали, как могли, выманивали деньги. Но обошлось».

Как минимум один потерпевший уже написал заявление в полицию. 21 октября 2020 года в отдел полиции Московского района с заявлением обратился нижегородец, ставший жертвой злоумышленников. Мужчина рассказал, что незнакомцы пришли к нему домой и предложили купить очки медицинского назначения. И то ли он оказался слишком доверчив, то ли мошенники оказались очень убедительными, но купил мужчина у них товара на 16 тысяч рублей.

- Потерпевший поверил продавцам и выкупил семь пар очков, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Позже мужчина понял, что цена, по которой он приобрёл товар, превышает их рыночную стоимость, более того, гражданин выразил сомнение в наличии лечебного эффекта от применения очков, и обратился с заявлением в полицию.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Полицейские призывают нижегородцев проявлять бдительность и не впускать в дом незнакомых людей, тем более ничего у них не покупать. Если же незнакомец представляется сотрудником какой-либо службы, которую Вы не вызывали, проверьте его служебное удостоверение, позвоните в организацию, от которой он якобы пришел. Попросите визитера прийти в другой день – тогда, когда кроме Вас в квартире будут находиться родственники или знакомые.