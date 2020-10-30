Названа цена абонементов на платные парковки в Нижнем Новгороде. Фото: Артем ЛЕНЦ

Для жителей домов, расположенных рядом с платными парковками, будут введены специальные абонементы. Об этом на специальном круглом столе ОНФ рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

- В настоящее время уже введено понятие абонемента на парковку, которого прежде не было в нормативной базе, - пояснил Илья Штокман. - Такие абонементы по заявкам смогут получить льготники, жители окрестных домов и руководители фирм, расположенных поблизости.

Для каждой из этих категорий абонементы будут предоставляться на своих условиях. К примеру, федеральные льготники, в том числе инвалиды, участники войны и многодетные семьи могут получить абонементы бесплатно. Для жителей ближайших домов стоимость абонемента может составить примерно 3 три тысячи рублей. Для сотрудников офисов, вузов и многочисленных организаций, расположенных рядом, будет определяться специальным договором.

- Заявки на получение абонемента можно будет подать различными способами, - рассказал Илья Штокман. – В том числе это можно сделать и через портал государственных услуг.

Правда, сроки реализации этого проекта несколько сдвинулись. К примеру, тестовый этап работы парковок начнется только в середине ноября.