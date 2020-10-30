Ла-ла Ройка: Жители нижегородского села сняли клип по мотивам знаменитого мюзикла, чтобы рассказать чиновникам о своих проблемах

Жители нижегородского села сняли клип по мотивам знаменитого мюзикла, чтобы рассказать чиновникам о своих проблемах. Фото: СОЦСЕТИ

Весьма необычный подход к решению накопившихся сельских проблем придумали жители села Ройка Нижегородской области. Центральная улица этого населенного пункта уже давно превратилась в оживленную скоростную трассу – ни ограничений, ни дорожных знаков, ни освещения.

В последнее время к этому нескончаемому потоку машин добавились и те, кто хочет «проскочить» в обход ольгинской пробки. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, местные жители устроили в селе настоящую съемочную площадку.

В съемках приняли участие 103 человека, два гуся и одна корова. Фото: СОЦСЕТИ

- Идея создания данного видео пришла после общедеревенского схода жителей нашей деревни, признался депутат местного сельсовета Сергей Рыбаков. - Когда обсуждался острый вопрос о безопасности проживания на центральной улице в нашей деревне. Вот такой яркий и необычный подход мы применили, чтобы «пропеть» о нашей проблеме.

По словам жителей, съемки клипа проходили в течение трех дней. Все это время им приходилось в прямом смысле слова «танцевать» под колесами. Тем не менее, принять участие в съемках решились более сотни человек. А если быть точнее, 103 человека, два гуся и одна корова.