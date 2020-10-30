Сергей Злобин рассказал о перспективах продления осенних каникул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осенние каникулы для нижегородских школьников продлевать не собираются. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Планируется ли продлить каникулы по 8 ноября? – поинтересовались у министра встревоженные родители.

- Продление каникул не планируется, - заверил нижегородцев Сергей Злобин.

Напомним, этой осенью нижегородские школьники ушли на каникулы раньше обычного. В результате, школьники отдыхали почти три недели – вплоть до 5 ноября. Планировалось, что за это время ситуация с заболеваемостью коронавирусом несколько стабилизируется. Однако пока регион только подходит к пику заболеваемости. Ежедневно в области фиксируется около 380 новых заболевших. Общее число зараженных приближается к 41 тысяче человек.

В связи с этим в регионе был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Также был ужесточен масочный режим – теперь маски необходимо носить и в подъездах, и в лифтах, и на парковках.