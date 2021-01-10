Двое жителей Нижнего Новгорода сегодня оказались в центре скандала – и все из-за попавшего в сеть видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое молодых людей отчаянно пытаются выйти из подъезда. Однако привычная кнопка на двери не срабатывает. Что бы вы сделали в такой ситуации? Долго раздумывать над этой ситуацией мужчины не стали и…попросту выбили стеклянную дверь ногами. После этого в образовавшийся «лаз» пробрался один житель, а следом за ним и другой.-Нижегородские мужики не ищут легких путей, - появилось видео в группе «Регион-52». - Если в подъезде не сработала кнопка, открывающая дверь, то у вас всегда есть ноги!Данный инцидент произошел на улице Академической. Это видео уже вызвало большой резонанс в социальных сетях.- Регресс полнейший. Так и до пещер недалеко, - отметила Екатерина Егорова.- Найти и наказать, пусть годик отвечает за содержание дверей всего района, может тогда и ценить начнёт чужое, - предложила Лидия Архипова.Напомним, за последнее время это уже не первое видео с камер видеонаблюдения, вызвавшее возмущение в соцсети. Только вчера мы писали о жителе Дзержинска, похитившем елку у детей. Там его действия тоже вызвали большой резонанс.