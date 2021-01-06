Зоозащитники борются за жизнь щенков, найденных на одном из нижегородских предприятий в канун Нового года. Напомним, 28 декабря работница предприятия обнаружила в заброшенной шахте несколько десятков кутят, которых принесли сразу три собаки.К непростой ситуации подключились зоозащитники, и вот, казалось бы, случилось новогоднее чудо: пятерых малышей вызволили из шахты и определили на передержку. Но вскоре у щенков обнаружился энтерит (воспалительное заболевание тонкой кишки).«Они слегли в новогоднюю ночь с температурой 40, кровавым поносом и рвотой. Где справедливость? Как будто не настрадались малыши ещё за свою жизнь!» - не скрывая горечи, говорит волонтер Лилия.Сейчас кутята находятся в стационаре ветеринарной клиники, куда их отвезли зоозащитники. К сожалению, вчера один из щенков умер. За состоянием остальных следят ветеринары.«Малыш и Звезда начали кушать, Луна тоже кушает и даже повиляла хвостиком, когда подошли к ее вольеру... А вот мальчик Дозор в тяжёлом состоянии: отказывается от еды, у него держится температура», - рассказывает Лилия.За содержание и лечение щенков в клинике волонтеры группы помощи бездомным животным «Три кота» Анастасия и Лилия отдали уже 20 тысяч рублей. Поскольку предстоят еще немалые расходы на спасение щенков, девушки открыли сбор.Помочь щенкам можно переводом на карту Сбер 5469 4200 2105 5960 или по номеру телефона 89877576329 с пометкой «щенкам из шахт». Все документы и иные отчеты о потраченных финансах зоозащитники публикуют в группе «Три кота».«Мы не всемогущие. Сделали все, что могли... Мы очень вымотаны, и не знаем, как сложится у щенков. Остаётся надеяться на лучшее...», - вздыхает Лилия.