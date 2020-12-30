Сегодня, в преддверии самого волшебного праздника в году, юных нижегородцев, которым придётся провести новогоднюю ночь в стационаре, поздравили Деды Морозы-альпинисты. Ими были пять сотрудников МЧС в костюмах Дедушки Мороза. Все мы знаем, что в канун Нового года у настоящего волшебника дел невпроворот, поэтому его посланники спустились с крыш двух корпусов Нижегородской областной детской клинической больницы и поздравили малышей через окна. А вместе с ними и их родителей и весь медперсонал учреждения.— Дети в восторге, и это главное! Нам удалось вызвать радость и улыбки, подарить ощущение праздника маленьким пациентам и их родителям, которые проходят непростое и длительное лечение в онкологическом, гематологическом и других отделениях больницы. Благодарим команду регионального Минздрава и Главное управление МЧС России по Нижегородской области за этот сюрприз, — поделился замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Дети получили 215 сладких подарков от спонсоров.А главный врач больницы Инна Кондратьева отметила, что такое яркое событие для маленьких пациентов не только полезно хорошим настроением и воспоминаниями, но и благоприятно влияет на их выздоровление: желание детей скорее побороть болезнь укрепилось, а это уже половина успеха!— Мы благодарим инициаторов и исполнителей этого настоящего новогоднего чуда, свидетелями которого стали даже жители соседних домов. И они уже делятся необычными видео в социальных сетях. Такой позитив, несомненно, помогает нашим пациентам быстрее победить болезнь, — уверена Инна Кондратьева.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!