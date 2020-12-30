Планируя свой праздничный маршрут, не забудьте об изменениях в работе общественного транспорта. Если 31 декабря транспорт еще будет ходить в обычном режиме, то уже с 1 по 10 января в режиме выходного дня. Рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2021 в Нижнем Новгороде.- В новогоднюю ночь время работы общественного транспорта будет продлено до трех часов ночи, - рассказали в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. – Дополнительные рейсы будут пущены и в нижегородском метро.Автозаводская линияПарк Культуры: 0:06, 0:24, 0:43, 1:02, 1:22, 1:42, 2:02, 2:22, 2:42, 3:03;7:00 далее по расписанию выходного дняГорьковская: 0:12, 0:31, 0:51, 1:11, 1:31, 1:51, 2:11, 2:31, 2:51, 3:07;7:00 далее по расписанию выходного дняСормово-Мещерская линия:Буревестник: 0:05, 0:24, 0:42, 0:55, 1:11, 1:30, 1:49, 2:09, 2:28, 2:48, 3:03;7:00 далее по расписанию выходного дняСтрелка: 0:03, 0:20, 0:35, 0:54, 1:10, 1:24, 1:43, 2:02, 2:22, 2:42, 3:03;7:00 далее по расписанию выходного дняИзменится в новогоднюю ночь и расписание автобусов. Все они будут ходить до трех часов ночи, а некоторые и позднее.Маршрут А-1 «пл.Минина и Пожарского - пл.Горького - пр.Гагарина - а/в «Щербинки»:Отправление от пл.Минина (у фонтана): 22:30, 22:56, 23:22, 23:48, 0:14, 0:40, 1:06, 1:32, 1:58, 2:45;Отправление от а/в «Щербинки». 23:11, 23:37, 0:03, 0:29, 0:55, 1:21, 1:47, 2:10, 2:33, 3:20.Маршрут А-3 «пл.Минина и Пожарского - ул.Чаадаева - Московский вокзал - Красное Сормово»:Отправление от Красное Сормово: 22:30, 23:04, 23:38, 0:12, 0:46, 1:20, 1:54;Отправление от пл. Минина (у Дмитриевской башни) 23:19, 23:53, 0:27, 1:01, 1:35, 2:09, 2:45.Маршрут А-52 «м/р Верхние Печеры - ул.Родионова - пл.Свободы - пл.Минина и Пожарского»:Отправление от Академическая: 22:45, 23:05, 23:25, 23:45, 0:05, 0:27, 0:45, 1:05, 1:25, 1:45, 2:05, 2:25;Отправление от пл. Минина (у фонтана): 23:11, 23:31, 23:53, 0:11, 0:31, 0:51, 1:11, 1:31, 1:51, 2:11, 2:31, 3:05.Коснутся изменения и троллейбусных маршрутов. Из центра города можно будет уехать на троллейбусе вплоть до половины четвертого утра.Маршрут № 9 «пл.Горького - ул.Ванеева - м/р Кузнечиха - ул.Ванеева - пл.Горького»:Отправление от пл. Горького: 0:00, 0:56, 1:52, 2:48, 3:44;Отправление от 4-й Нагорный микрорайон: 0:34, 1:30, 2:26, 3:22.Маршрут № 10 «Мещерское озеро - Московский вокзал - Авторынок Московский»:Отправление Мещерское озеро: 23:40, 1:00, 3:20;Отправление от Авторынок Московский: 0:20, 1:40, 4:05.Маршрут № 13 «пл. Свободы - ул.Ванеева - ул.Бекетова - пр.Гагарина - м/р Щербинки-2:Отправление от пл. Свободы: 0:07, 1:27, 2:47, 4:07;Отправление от м/р Щербинки-2: 0:49, 2:09, 2:49, 3:29, 4:49.Маршрут № 14 «ул. Патриотов - Южное шоссе - пр.Октября - м/р Соцгород-2»:Отправление от ул. Патриотов: 1:00, 2:00, 3:00, 4:35, 5:35, 6:00;Отправление от ул. Плотникова: 1:30, 2:30, 4:05, 5:05, 6:05, 6:55.Маршрут № 15 «ст. Чаадаева - пр.Героев - Московский вокзал»:Отправление от ст. Чаадаева: 22:57, 23:57, 2:00, 3:30.