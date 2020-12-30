До наступления Нового года остаются считанные дни, и нижегородцы уже продумывают, как провести долгие новогодние каникулы. Несмотря на то, что все массовые мероприятия в эти праздники отменены, сидеть дома горожанам не придется. Публикуем подробную программу мероприятий на Новый год 2021 в Нижнем Новгороде.Главным новогодним событием обещает стать традиционная «Горьковская елка» Конечно, из-за продолжающейся пандемии коронавируса в ней тоже произойдет целый ряд изменений, но на настроении нижегородцев они сказаться не должны.- До 10 января гостей фестиваля ждет «Дорога новогоднего чуда», которая начнется на Большой Покровской, а завершится на площади Минина, - рассказали в региональном правительстве. – На протяжении праздничного маршрута предусмотрено четыре праздничные площадки, где нижегородцы смогут увидеть волшебство с помощью технологий дополненной реальности. Также на интерактивных стендах маленьких гостей фестиваля ожидают сказочные герои. К слову, с виртуальными героями можно будет познакомиться и в других районах города. А на площади Минина и Пожарского под специальным защитным куполом гостей будут ожидать Дед Мороз и Снегурочка.Еще одним приятным сюрпризом станет возвращение двухэтажных туристических автобусов. Благодаря маршруту «Влюбиться в Нижний» жители города и его гости смогут заново познакомиться с главными достопримечательностями Нижнего Новгорода и увидеть город с нового ракурса. Он будет работать с 25 декабря по 10 января. На пути следования он охватывает больше 20 городских достопримечательностей. Маршрут начинается от площади Революции, далее следует на площадь Горького – площадь Свободы – площадь Минина и Пожарского – Чкаловская лестница – Речной вокзал – Стрелка – площадь Ленина – Московский вокзал. Вся поездка займет около часа.Еще одним обязательным пунктом праздничной программы станет усадьба Рукавишниковых. Здесь в главном здании комплекса нижегородцев ожидает выставка «Волшебный мир зимних праздников». Также тут можно будет сфотографироваться на фоне шестиметровой новогодней елки.В мультимедийном парке «Россия – моя история» для посетителей проведут новогодний квест «Волшебная ярмарка» и экскурсию «Рождественские и новогодние традиции династии Романовых», а в выставочном зале «Покровка, 8» и Музее истории художественных промыслов Нижегородской области, кроме основных экспозиции, для детей и взрослых состоятся мастер-классы. Большая часть из них также будет связана с новогодней тематикой.