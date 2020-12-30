28 декабря противоаварийные работы завершились теперь и на втором из двух нижегородских пакгаузов. Об этом \\"Комсомольской правде\\" сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области. Напомним, ранее мы рассказывали о завершении работ на первом пакгаузе. Оба она расположены прямо на Стрелке, рядом с Кафедральным собором Александра Невского. Пакгауз — металлическая конструкция павильонов центрального здания всероссийских выставок 1882 и 1896 года.— Главный наш принцип — бережное отношение к наследию, тем более, к такому значимому, как пакгаузы. Металлические конструкции очистили от старых слоёв краски и пыли, для этого использовали специальные пескоструйные аппараты повышенного давления. Затем пакгаузы покрыли тремя слоями лака и морозоустойчивой краской высокотехнологичного состава в целях защиты металла от коррозии. Это были неотложные меры для предотвращения процессов разрушения памятника, — обратил внимание зампредседателя правительства Нижегородского региона, министр культуры области Олег Беркович.Как мы уже рассказывали ранее, цвет металлических конструкций объекта культурного наследия выбран максимально приближённый к их натуральному историческому оттенку тёмного металла. Его подбирали эксперты: историки, архитекторы, специалисты по реставрации и НГИАМЗ. И более того, как было отмечено, тёмный цвет металла подчёркивает ажурность конструкций и их графичность на фоне неба в любую погоду.К сведению, противоаварийные работы начались в октябре этого года. Их параллельно выполняли два подрядчика: ЗАО «СМУ-77» и ООО «Гефест». Общая сумма двух контрактов равна 21,5 миллиона рублей. Заказчиком работ выступала АНО «Центр 800».Помимо приспособления пакгаузов, к юбилею Нижнего Новгорода в следующем году планируется преобразить всю территорию Стрелки, ведь это одна из ключевых точек приволжской столицы. Она должна будет стать куда более доступной для посещения.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!