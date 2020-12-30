И.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков провел онлайн-встречу со студентами, на которой представил проекты развития вуза. Изначально встреча задумывалась именно как диалог, с учетом эпидемиологической ситуации было решено организовать эфир Вконтакте с прямыми включениями студентов. В Нижнем Новгороде такой формат использовался впервые. К мероприятию подключились более 4000 студентов, было задано более 70 вопросов.Самыми популярными стали вопросы о дистанционном образовании и организации практических занятий, развитии инфраструктуры вуза, стипендиях. Кроме того, студенты получили возможность озвучить свои идеи непосредственно руководству вуза.- Студентов Мининского университета беспокоит развитие университета. В эту сторону были направлены все без исключения вопросы, - отметил и.о. ректора вуза Виктор Сдобняков. - Совместно со студентами мы вывели такую формулу: вуз должен быть современным, комфортным, эффективным, а также определили, каким должно быть педагогическое образование. Планируем внедрять лучшие российские и мировые практики и разрабатывать свои.В ходе ответов на вопросы студентов Виктор Владимирович рассказал, что Мининский университет планирует развивать новые образовательные технологии, в том числе и дистанционные, производить дальнейшую цифровую трансформацию образовательного процесса, делая его все более интерактивным и прозрачным для всех его участников. И.о. ректора отметил, что Мининский университет будет активно развивать науку, совершенствовать образовательный процесс, искать новые возможности для партнерства. Уже подписаны стратегически важные для университета соглашения, например, с Корпоративным университетом Правительства Нижегородской области в области развития человеческого капитала, договор с Кишиневским государственным педагогическим университетом имени Иона Крянгэ в области академического обмена и организации практик. Отдельно были озвучены масштабные проекты по развитию инфраструктуры вуза.- Проекты затронут общежития, первые этажи всех корпусов и территорию кампуса. Мининский университет имеет все шансы стать культурным сердцем города, и наша задача максимально эффективно интегрироваться в программу 800-летия Нижнего Новгорода и 110-летия вуза, - рассказал Виктор Сдобняков. - В числе разрабатываемых проектов, например, благоустройство территории внутреннего двора первого корпуса Мининского университета, где сейчас заброшенные гаражи и сараи. Конечно, в таких преобразованиях мы должны отталкиваться от видения и потребностей студентов, поэтому по результатам онлайн-встречи было принято совместное решение о создании открытого документа, который смогут в дальнейшем дополнять не только преподаватели и студенты вуза, но и все жители Нижнего Новгорода.