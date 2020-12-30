Чуть больше суток остается до волшебного праздника, и многих нижегородцев интересует, какой будет погода в Нижнем Новгороде на Новый год 2021. «Комсомолка» узнала, какие сюрпризы подкинет нам небесная канцелярия в предстоящие каникулы.«Новогодние праздники встретят нас не по сезону теплой погодой. Температура воздуха в ближайшие дни ожидается на 5-6 градусов выше климатической нормы», - рассказала «КП – Нижний Новгород» главный метеоролог региона Ольга Мокеева.В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют -4…-6 градусов мороза. Волшебного антуража добавит небольшой снег. Однако будьте осторожны: на дорогах образуются накат и гололедица.1 января в Нижнем Новгороде ожидается комфортная погода с температурой -2…-3 градуса, по области до -6.2-3 января воздушные массы из Атлантики принесут в регион оттепель, снег и мокрый снег. В Нижнем Новгороде, центральных и южных районах области потеплеет до +1 градуса. Такая погода простоит несколько дней, зимние холода вернутся лишь к середине новогодних праздников.5-8 января мощный сибирский антициклон принесет в Нижегородский регион морозы: днем -5… -10, ночью до -15 градусов.Что касается снега, то пока зима не особенно щедра на осадки.«Только в северных районах Нижегородской области количество осадков приближается к половине месячной нормы, а в остальных частях региона этот показатель составляет всего 20-30%», - уточнила Ольга Мокеева.Согласно прогнозам синоптиков, не следует ожидать, что в праздники нас «завалит» снегом: осадки прогнозируются в основном 30 декабря и 2-3 января. Далее снег, возможно, еще порадует нас уже только ближе к концу новогодних каникул.