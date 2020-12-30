Серьезные заторы ожидаются на дорогах Нижнего Новгорода во второй половине дня 30 декабря. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.«Возникновению пробок способствует ухудшение погодных условий, обильный снегопад и сильный ветер, а также традиционное увеличение транспортного потока в предпраздничные дни в центре города и около крупных магазинов», - уточнили в ведомстве.По данным сервиса «Яндекс. Пробки», заторы на дорогах Нижнего Новгорода уже сейчас оцениваются в 6 баллов. Основными «горячими точками» на карте являются центр города, перекресток в районе станции метро «Заречная», развязка около бывшего кинотеатра «Москва» на Московском шоссе, проспект Гагарина в сторону площади Лядова и дорога на выезд из города в районе деревни Ольгино.Ко всему прочему, на площади Сенной, а также на перекрестке улиц Плотникова и Советской Армии в Автозаводском районе не работают светофоры, что также осложняет дорожную ситуацию.Специалисты Центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода призывают горожан планировать свой маршрут заранее и по возможности отказаться от поездок в центр города на личном автомобиле.При движении по заснеженным дорогам не забывайте соблюдать дистанцию и выбирать правильный скоростной режим. Откажитесь от резких маневров и будьте особенно внимательны.Напомним, сегодня ранним утром на участке «долина смерти» в Кстовском районе лоб в лоб столкнулись две машины. Один человек погиб, пятеро находятся в больнице в тяжелом состоянии.