В минувшие выходные в Нижнем Новгороде открылись после реконструкции три обновленных общественных пространства: площадь Маркина, сквер Свердлова и площадь перед канатной дорогой. Реконструкция проводилась в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Институт развития городской среды Нижегородской области.В сквере Свердлова на пересечении Большой Покровской и Октябрьской улицы было полностью заменено мощение, а также обновлено озеленение: высажены новые деревья и кустарники. Вокруг памятника появились скамейки для отдыха, система освещения, малые архитектурные формы. Для проведения городских мероприятий и блошиного рынка уложен деревянный настил, появилась современная детская площадка. Кроме того, стала более комфортной зона ожидания трамваев: здесь установили навес со скамейками для удобства нижегородцев.Площадь Маркина также изменилась до неузнаваемости.«Раньше на площади не было современных и комфортных условий для отдыха детей и взрослых — никаких причин, чтобы задержаться и провести время на одной из знаковых площадей исторического центра. Задача концепции состояла в том, чтобы сделать из проходной и безликой территории «сердце» прогулочной улицы и уютное место для отдыха и небольших мероприятий. Было важно проявить архитектурную среду и историю одного из ключевых городских пространств», - рассказали архитекторы ИРГСНО.После реконструкции пешеходная зона площади Маркина увеличилась на 15 метров в сторону Речного вокзала, что позволило установить здесь качели, лавочки-клумбы и взрослые деревья. Качели появились также со стороны улицы Рождественской – на них могут покататься как дети, так и взрослые. Был реконструирован фонтан, который долгое время не работал и был закрыт металлическими щитами, а расположенная над ним арка «Электрические витамины», около которой любили фотографироваться нижегородцы, демонтирована и передана владельцу.Торговые павильоны и остановочный пункт теперь выполнены в едином стиле, поддерживающем общий дизайн-код пространства. Территорию вдоль трамвайных путей ограничили столбиками, чтобы оградить ее от парковки.Кроме того, в соответствии с концепцией вдоль прогулочной аллеи было создано несколько зон с детским игровым оборудованием, а площадь озеленения увеличилась на 10 процентов.На площадке перед канатной появилась смотровая площадка, где нижегородцы и гости города смогут отдохнуть на скамейках и насладиться видами волжских просторов. Кроме того, теперь здесь есть обустроенная парковка для автомобилей, система освещения, было проведено озеленение.