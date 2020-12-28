Главной новостью прошедших выходных стал взрыв и последующий пожар в многоквартирном доме на улице Березовской в Нижнем Новгороде.Напомним, трагедия произошла около девяти часов утра 26 декабря. На место происшествия сражу же прибыли спасатели, а жильцы пострадавшего дома были быстро эвакуированы. В результате происшествия погибла 54-летняя жительница горевшей квартиры. В тот же день была собрана городская комиссия по ЧС, которая позволила большинству жильцов вернуться в свои дома. Исключением стали жители девяти квартир – их пока в дом не пускают. Жильцы многострадального дома рассказали, как пережили субботний кошмар и как справляются с трудностями сейчас.- Когда прогремел взрыв, я была у себя в квартире, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой»в Нижнем Новгороде» Полина Агапычева. – Казалось, дом рушится. Это было очень страшно! Все люди сразу бросились на выход, началась паника. А когда выбежали на улицу, то увидели лежавший возле дома труп погибшей женщины.По словам местных жителей, эта трагедия была вполне ожидаемой. Тем более что первые «звоночки» этого были еще весной.- В соседнем подъезде жила психически нездоровая женщина, - продолжает Полина. _ По сути, она не должна была здесь жить, так как ее брат взял над ней опекунство сразу после того, как на вышла из психиатрической больницы. Но она продолжала жить здесь, а он только получал за нее деньги. В первый раз взорвать квартиру она пыталась еще 8 марта. Тогда она тоже пыталась вытащить газовый шнур. Но тогда ее успели остановить. После этого мы всем домом писали петицию, но все без толку. Ну, а в субботу, пока ее мать ходила за молоком, она и взорвала квартиру.К слову, эта же версия сейчас рассматривается и следователями. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».- Следователи СК не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - Весной 2020 года она уже совершала подобные действия и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины.Тем временем жильцы дома начинают понемногу привыкать к новым обстоятельствам. По заключению городской комиссии по ЧС, большая часть местных жителей может вернуться в свои квартиры. Но решаются на это пока не все.- Часть дома, в которой она жила, эвакуирован, - рассказывает Полина. - Люди забирают вещи и живут в гостинице, другая половина так и остаётся жить в доме. К счастью, наша квартира не пострадала. Мы будем ждать ремонта в доме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПричина пожара в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде 26 декабря 2020: Жительница могла сама вырвать шланг из газовой плитыСледователи назвали предварительную причину пожара в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде 26 декабря 2020 (подробности)\\"От высокой температуры полопались окна\\": Страшный пожар произошел в многоэтажке в Нижнем НовгородеСейчас на месте происшествия работают спасатели (подробности)