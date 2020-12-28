Необычная история произошла вечером 26 декабря в Кулебакском районе Нижегородской области – там в местный магазин заявилась толпа пьяных местных жителей. Причем у одного из них при себе был автомат для игры в страйкбол.- Сообщение поступило от директора магазина, - рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области. – Он сообщил, что к ним в магазин пришел мужчина с оружием. Увидев его, продавец испугалась и вызвала полицию. Как выяснилось в ходе проверки, каких-либо угроз в адрес продавца от них не поступало. А находившийся при них автомат для игры в страйкбол был все время направлен стволом вниз. В сторону людей он его не направлял.Сейчас в отношении задержанных составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» и по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».Напомним, ранее мы писали о необычной коллекции оружия, украденной у нижегородца. У коллекционера пропали сразу сабли, шпаги и копье. Общий ущерб от действий воришек составил около 300 тысяч рублей.