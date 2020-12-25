Завершается непростой 2020 год. Для Дзержинска он был особенным – город отметил свой 90 летний юбилей. Несмотря на все сложности, удалось сделать немало: полным ходом в городе идёт ремонт дорог, расселение аварийных домов, благоустройство общественных территорий, переоснащение культурных учреждений. А впереди ещё более амбициозные планы – Дзержинск уже начал готовиться к 100 летию.О том, что уже удалось сделать и как город химиков будет развиваться дальше, мы беседуем с главой Дзержинска Иваном Николаевичем Носковым.В полной готовности– Иван Николаевич, 2020 год всем запомнится надолго прежде всего из-за пандемии коронавируса. Как городской округ справляется с этим серьёзным вызовом?– Перед нами стояла задача – сберечь здоровье горожан, не допустить распространения вируса на крупных промышленных предприятиях, защитить людей, находящихся в зоне риска. Мы предприняли все необходимые для этого меры: провели санитарную обработку города, общественного транспорта, входных групп магазинов и предприятий хлорсодержащими средствами, закрыли для посещения парки, отменили массовые мероприятия.В связи с введённым режимом самоизоляции дзержинцам было рекомендовано оставаться дома. Люди старшего поколения, входящие в группу риска и переносящие новую коронавирусную инфекцию особенно тяжело, находились и продолжают находиться дома. Любой выход на улицу представляет для них повышенную опасность, и, естественно, они нуждаются в помощи. Мы прекрасно понимаем, что не у всех есть родственники, которые могут привезти продукты, медикаменты, поэтому был создан центр «Дзержинский волонтёр». В первую очередь добровольцы помогают пожилым людям, одиноким пенсионерам и ветеранам.Кроме этого мы помогли малообеспеченным и многодетным семьям организовать дистанционное обучение дома. Всем нуждающимся были выданы ноутбуки. Совместно с компанией «Ростелеком» в максимально сжатые сроки выработали решение по подключению к высокоскоростному интернету школьников из малообеспеченных семей для организации их образовательного процесса на период дистанционного обучения.Хочу поблагодарить всех, кто отозвался и оказал помощь в этот сложный период. Отдельные слова благодарности предпринимателям, которые в это непростое время выступают волонтёрами, оказывают безвозмездную поддержку медицинским учреждениям.– А ведь для самих предпринимателей этот год выдался особенно сложным. Наиболее серьёзно пострадали представители малого бизнеса. Как удалось поддержать их?– Правительством Российской Федерации и Нижегородской области в кратчайшие сроки был разработан большой объём различных мер, предусматривающих поддержку малого бизнеса. Прежде всего они касались предприятий и организаций, которые были вынуждены весной закрыться в связи с эпидемиологической ситуацией.Первая региональная мера касалась выплаты заработной платы с учётом налогов для работников вынужденно закрытых предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Каждому заявившемуся выплачивалось около 14 тысяч рублей, плюс от 30% и более (в зависимости от системы налогообложения) начислений на заработную плату. Плюс 100% оплата коммунальных услуг за помещения под бизнес.Вторая эффективная мера – решение Президента Российской Федерации о выплате каждому работнику пострадавших отраслей минимальной оплаты труда.Кроме целевой финансовой поддержки был предусмотрен целый спектр мер поддержки: снижение тарифов на страховые взносы, беспроцентный заём на неотложные нужды в ряде кредитных организаций, льготные займы, отсрочки предоставления отчётности и уплаты налогов в Федеральную налоговую службу, кредитные каникулы. На уровне муниципалитета мы приняли решение – освободить арендаторов от платы за муниципальные помещения и земельные участки.Особая зона– Несмотря на пандемию, в городском округе заработала особая экономическая зона «Кулибин». Какое значение она имеет для Дзержинска?– Особая экономическая зона – это инструмент привлечения инвесторов, создания новых производств и высокотехнологичных рабочих мест. Это качественно новая инвестиционная среда.Институт особых экономических зон действует в России уже несколько лет. Нижегородская область очень долго к этому шла, и я рад, что нам удалось в этом году закрепить её на дзержинской земле.В настоящее время в финальной стадии обсуждения находятся планы по реализации крупных инвестиционных проектов на территории зоны «Кулибин», её второй очереди, и вопросы расширения зоны за счёт имеющихся производственных площадок. В частности, речь идёт о создании локального кластера химических производств, воспроизводящего полный технологический цикл и имеющего автономность от сторонних контрагентов.Создание зоны «Кулибин» решает проблему наличия свободных площадок с готовой инфраструктурой, а также повышает конкурентные преимущества городского округа в части привлечения новых российских и зарубежных инвесторов.На создании особой экономической зоны «Кулибин» всё не заканчивается. Советом по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области за 2020 год по городскому округу город Дзержинск было одобрено 21 ходатайство на реализацию инвестиционных проектов. Заявленный объём инвестиций по проектам составил 17,1 млрд рублей с созданием 485 рабочих мест.– Прорывным для Дзержинска этот год можно считать в плане дорожного ремонта. Как вы оцениваете итоги ремонтной кампании?– Транспорт и дороги – важный вопрос для любого города. Список участков для ремонта составляется с учётом сразу нескольких критериев. Это и социальная значимость, которая формируется исходя из расположения важных объектов, и «популярность» дороги – интенсивность пешеходного и транспортного потоков. Разумеется, принимаются во внимание и пожелания жителей.На 2020 год изначально планировались работы на семи участках. Однако экономия средств в размере 30 млн рублей при проведении торгов позволила этот список расширить. Восьмым стал участок по проспекту Циолковского. Работы здесь планировалось проводить лишь в 2022 году. Но на деле получилось не только провести ремонт в 2020 м, но и сделать вдоль дороги освещение, заездные карманы, установить бордюры, новые «умные» остановочные павильоны. В целом же в этом году мы отремонтировали больше 10 километров дорог.Впервые в этом году особое внимание при выполнении дорожных работ уделяется тротуарной сети. Нам удалось достигнуть договорённости с собственником областной автодороги, соединяющей улицу Попова с Желнинским шоссе, и внести в планы по проведению ремонта проезжей части строительство новых тротуаров.За счёт бюджета города в этом году приступили к работам по поднятию уровня подтопляемых участков уже существующих тротуаров. В первую очередь в надлежащий вид приводим тротуары с большим пешеходным потоком и ведущие к объектам социальной сферы. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. В течение нескольких лет постараемся привести в нормативное состояние всю тротуарную сеть города.– Ещё один большой проект, который реализуется в Дзержинске, – строительство школы № 2. Она должна получиться уникальной, обустроенной по последнему слову техники. Как ведётся строительство? Какие ещё школы запланировано построить в ближайшие несколько лет?– Мы идём с небольшим опережением и в перспективе сможем сдать объект в сентябре следующего года. Таких проектов школ в стране единицы, и мы постарались заложить в его реализацию самые современные на сегодняшний день технические решения. Новое образовательное учреждение будет иметь два спортивных зала, тренажёрный, бассейн, кабинет астрономии с обсерваторией, трудовые мастерские по деревообработке и обработке металла, кабинет домоводства для девочек и кабинеты географии, биологии и химии с лаборантскими. Уверен, что строительство школы наравне с высоким уровнем образования даст стимул для развития творческих, научных и спортивных начинаний её учеников.В планах построить в Дзержинске не один социальный объект. Следующим проектом станет возведение здания нового общеобразовательного учреждения на улице Клюквина, которое объединит школы № 10 и № 5. Они расположены в старой части города, построены в середине прошлого века и уже давно морально и физически устарели. Также планируется строительство корпуса начальной школы на 400 мест для средней школы № 20.Планируется возведение детского сада на 320 мест в микрорайоне Комсомольский и на 180 мест на территории жилого комплекса «Северные ворота». Кроме того, запланированы реконструкция молодёжного комплекса «Спутник», Центра общественной работы, капитальный ремонт Театра драмы, создание экоцентра на базе дендропарка. Все эти объекты входят в «Программу 100».В лучшем виде– Дзержинск стремительно меняется во многом благодаря реализации нацпроектов. Преображаются парки и скверы по программе «Формирование комфортной городской среды». Сколько территорий будет благоустроено в следующем году? Какие объекты вы бы отметили особо?– Рабочие смогли воплотить в жизнь все задумки жителей по наполнению парка «Утиное озеро». Нам понадобилось два года, чтобы заброшенную лесную территорию превратить в парк для семейного досуга. Специально под этот проект мы привлекли около 170 млн рублей из федерального и областного бюджетов.На «Утином озере» большая тропиночная сеть, детские площадки для всех возрастов, спортивная площадка, зона фудкорта, площадка со сценой и территория для выгула собак. Самая любимая для всех, как я заметил, дорожка вокруг водоёма, где живут утки.Приоритетным направлением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году стало комплексное благоустройство придомовых территорий, проводимое с непосредственным участием населения.Конечно, сейчас мы принимаем бюджет следующего года с чётким пониманием, какие общественные пространства будем благоустраивать.В рамках рейтингового голосования жителями города были выбраны для благоустройства в 2021 году два общественных пространства: площадь Привокзальная и территория на проспекте Циолковского между домами № 76 и № 78. Проекты проходили онлайн-обсуждение, мы уже откорректировали рабочие концепции с учётом предложений жителей.На территории между домами № 76 и № 78 на проспекте Циолковского будут предусмотрены прогулочные, а также игровые и спортивные зоны со стороны бывшего кинотеатра «Спутник». На площади Привокзальной сделают удобные и понятные всем пассажирам подходы к автовокзалу и железнодорожным путям, будет сформирована доступная автопарковка и тихие зоны отдыха.Изюминкой проекта благоустройства Привокзальной площади станет установка арт-объекта, представляющего собой часы в виде одной из главных достопримечательностей округа – Шуховской башни. Когда мы обсуждали это с жителями, было предложение, чтобы они отсчитывали время до 100 летия города. Подумаем, как технически и красиво это оформить.ОФИЦИАЛЬНОИван Носков, глава Дзержинска:Не скрываю, что особое внимание я уделяю общению с молодёжью. За ними будущее этого города, и их мнение и поддержка мне важны.