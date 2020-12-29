Коронавирус отразился на всех сферах жизни. Падение международной торговли, сложности транспортировки продукции, отмена выставочных мероприятий – все это усложнило внешнеэкономическую деятельность отечественных компаний.Только благодаря слаженной работе, своевременным мерам поддержки со стороны Правительства Российской Федерации и Российского экспортного центра (РЭЦ) удалось сохранить показатели по многим позициям. Почти в каждом регионе имеется бизнес, который вышел на международный уровень и стал экспортером.Интересным примером в Нижегородской области можно отметить ООО «Автозавод ГАЗ». Предприятие принимает значительные действия по увеличению экспорта автомобиля «Газель». Решается вопрос с поставками во Вьетнам, Турцию, ЮАР, Саудовскую Аравию, Республику Беларусь, Казахстан. Экспорт более 100 млн рублей.По итогам 2020 года объем оказанной РЭЦ по государственным программам поддержки экспортерам достиг 7,4 млрд долларов США, помощь получили более 1 400 компаний. На поддержку транспортировки промышленной продукции и продукции АПК было направлено 21,8 млрд руб. (помощь получили более 500 экспортеров), на поддержку участия в выставочно-ярмарочной деятельности и бизнес-миссиях – 0,3 млрд руб. (469 компаний), на поддержку сертификации продукции АПК на внешних рынках – 100 млн руб. (55 компаний).Даже после запрета международных выставок, компании продолжают заключать экспортные контракты по итогам мероприятий, проведенных в 2019 году и в начале 2020 года. На 1 декабря объем экспорта накопленным итогом достиг 595 млн долл. США (2 тыс. контрактов).- Отсутствие живого общения компенсируется проведение бизнес-миссий в онлайн формате. До конца года пройдет 28 мероприятий, где для 600 экспортеров будут организованы встречи с 900 потенциальными покупателями из 40 стран, - отметил вице-президент АО «РЭЦ» Сергей Вологодский.Частично сохранены и классические формы демонстрации продукции. 133 компании подписали соглашения о размещении своих товаров в дегустационных павильонах РЭЦ в Шанхае, Хошимине и Дубае. Объем экспортных контрактов, заключенных с посетителями павильонов составил почти 0,5 млрд руб. Например, в ОАЭ пользуется популярностью владикавказская компания ООО «Агрофирма ФАТ», поставляющая бутилированную минеральную воду. А в Китае – ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария», их продукцию будут продавать в сети китайских супермаркетов. Такие крупные игроки рынка, как «Мираторг» и «Макфа» зашли на площадки в ОАЭ, Вьетнаме и Китае.Из стоящих в 2020-м году задач выполнены все ключевые. Была возобновлена программа поддержки зарубежной регистрации товарных знаков и патентов. Отечественные экспортеры восприняли событие позитивно, это позволит не только компенсировать затраты на регистрацию, но и защитить от подделок на иностранных рынках.Более 1800 компаний вышли на международные маркетплейсы, а некоторые имеют возможность продавать товар напрямую конечному потребителю. В 2019 году на китайском маркетплейсе Tmall.com РЭЦ открыл национальный магазин, ориентированный на розничные B2С-продажи. Россию представляют 93 компании и более 300 видов товаров. Продукция пользуется спросом - по итогам года объемы продаж превысят 270 млн рублей.- Несмотря на сложные условия, мы наблюдаем положительную динамику почти по всем направлениям. К концу года будет оказана поддержка более 1400 экспортерам в рамках реализации государственных программ. Объем поддержанного экспорта уже сейчас приблизился к показателям 2019 года, тогда сумма составила 6,5 млрд долл., в этом году ожидается 7,4 млрд долл., – подчеркнул Сергей Вологодский.В 2020 г. были запущены 4 новые программы поддержки:• поддержка зарубежной регистрации товарных знаков и патентов (поддержано 78 компаний);• поддержка сертификации и омологации промышленной продукции (поддержано 33 компании);• поддержка сертификации продукции АПК (поддержано 55 компаний);• поддержка адаптации и сертификации продукции кинематографии и ИТ (поддержано 11 компаний).Примечательно то, что за рубежом пользуется спросом не только отечественная промышленная и АПК продукция, но и мультипликация.При поддержке РЭЦ на рынки США, Канады, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии могут выйти «Звездный патруль», «Щелкунчик и волшебная флейта», «Бука», «Барбоскины на даче», «Снежная королева» и «Руслан и Людмила».Одним из важнейших событий прошедшего года, безусловно, стал запуск информационной системы «Одно окно». С 2021 года сервис получать поддержку по самым востребованным государственным программам РЭЦ. В том числе, новой компенсационной модели поддержки участия экспортеров в выставочной деятельности. Экспортеры смогут рассчитывать на снижение затрат на демонстрацию своей продукции за рубежом.- Ситуация с коронавирусом показала, что больший акцент будет делаться на цифровом взаимодействии продавцов и покупателей. Планируется расширение ассортимента российских пищевых товаров на китайском маркетплейсе Tmall.com, а также работа на новых площадках, включая китайское супер-приложение WeChat, - поделился планами на 2021 год Сергей Вологодский.