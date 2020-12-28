Весь последний месяц среди нижегородцев ходили разговоры о том, что власти могут объявить выходной 31 декабря 2020 в Нижегородской области. Горожане неоднократно спрашивали об этом у Глеба Никитина в Instagram, все ждали положительного решения. И вот 23 декабря нижегородский губернатор издал распоряжение «О предоставлении дополнительного выходного дня».«КП – Нижний Новгород» изучила документ и попыталась разобраться, кто же все-таки имеет право на выходной 31 декабря 2020 в Нижегородской области.Как следует из текста Распоряжения, выходной предоставляется «в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». И вот какие категории работников могут хорошенько выспаться 31-го и посвятить день подготовке к Новому году:- лица, замещающие государственные должности Нижегородской области,- государственные гражданские служащие,- работники, в отношении которых губернатор Нижегородской области осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя).Оплачиваться дополнительный выходной 31 декабря 2020 в Нижегородской области будет в размере среднего заработка сотрудника.При этом к работе 31 декабря все же будут привлечены госслужащие, ответственные за взаимодействие с гражданами и предоставление государственных услуг населению – с соблюдением всех необходимых требований Трудового кодекса РФ.«По закону губернатор имеет право назначить выходной только для госслужащих, остальным – рекомендовать, что и было сделано», - пояснил губернатор Глеб Никитин.Действительно, в тексте Распоряжения дается рекомендация органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, а также руководителям организаций, расположенных на территории Нижегородской области, «предоставить работникам дополнительный оплачиваемый выходной день 31 декабря 2020 года, за исключением работодателей, приостановка работы у которых невозможна».Что касается дошкольных учреждений Нижнего Новгорода, то Министерство образования со своей стороны также рекомендовало городской администрации сделать 31 декабря 2020 выходным днем.«Окончательное решение за учредителем, мы рекомендовали выходной», - прокомментировал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.«КП – Нижний Новгород» направило в мэрию запрос, чтобы прояснить, как работают детские сады Нижнего Новгорода 31 декабря 2020 года.