Пятилетняя Маша Тимофеева, на глазах которой отец застрелил маму и покончил с собой, вернулась домой из приюта. Туда девочка попала сразу после трагедии – родные приняли решение, что пребывание вне дома будет безопаснее для ее психики. После того, как прошли похороны, девочку забрали. Об этом написала близкая подруга убитой Татьяны Тимофеевой Ольга Герман.«Она будет пока жить с бабушкой и котиком Васей в Таниной квартире. У них рядом садик, подготовишка и все привычное для малышки. Ей сказали правду, что мама и папа не смогли разобраться в своих отношениях и так произошло, что они оба умерли. Все было очень бережно. С Машей и с бабушкой будут работать психологи. Мы все вместе это постараемся прогоревать и прожить», - написала Ольга Герман в «Фейсбуке».По ее словам, Маша сейчас нормально. «Настолько нормально, насколько это возможно в принципе при таком раскладе».«Она стабильна, ест, играет, спит. Начала разговаривать. Мы с родственниками Тани сделаем все возможное, чтобы у Маши было все хорошо», - пообещала Ольга.Напомним, страшная трагедия потрясла Нижний Новгород 18 декабря. В тот день в центре города на улице Суетинской 39-летний бизнесмен застрелил из пистолета свою 37-летнюю супругу на глазах у дочери. За пару минут до своей гибели между супругами произошел диалог, который Татьяна сняла на видео. После разговора она отвернулась, и муж несколько раз выстрелил ей в затылок, после чего застрелился сам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБыл одержим идеей убийства: Подруга нижегородки, застреленной мужем-тираном, начала публиковать ее дневник- Мы познакомились в октябре 2019 года, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» сама писательница. – Она тогда еще не знала, кто я. Когда она стала рассказывать про побег от мужа, я поняла, что это прямо сюжет из моей книги про абьюзеров. Впоследствии на основе ее истории и с ее разрешения я написала много постов про подобные отношения. Последний раз мы виделись с ней 9 декабря. Ей нужно было на суд по разводу, и она оставила дочку у меня. В тот вечер Таня передала мне распечатку со своей историей с 2013 года и сказала, что я могу ее использовать и обнародовать по своему усмотрению (подробности).Избивал жену и писал эротические сообщения 5-летней дочери: Знакомые рассказали о бизнесмене, убившем жену в центре Нижнего НовгородаПоследние полгода перепуганная женщина писала заявления в полицию, но дело так и не возбудили (подробности).В полиции объяснили, почему не предотвратили убийство нижегородки мужем-тираномЗнакомые убитой женщины рассказали, что ранее она обращалась за помощью в МВД (подробности).