За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 501 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области превысило 67 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 67 313.При этом за последние 24 часа 448 человек из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 59 986 жителей.К сожалению, с болезнью не справились 19 человек – это новый антирекорд суточной смертности в регионе от COVID-19 . Суммарное число его жертв – 1 568 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске.Напомним, ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что Нижегородская область опустилась на 30 место в стране по уровню заболеваемости коронавирусом. Для сравнения, в мае регион находился на 13-м месте по России. Такие данные озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своего ежегодного отчёта.– Мы осторожно надеемся, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, – сказал тогда Глеб Никитин. – Мы обеспечили хороший уровень выявления коронавирусной инфекции: делаем по 12-15 тысяч тестов в сутки, что в три раза выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе. И в три раза больше, чем в первую волну COVID-19 в нашем регионе.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!