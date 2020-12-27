В Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела по факту страшного пожара на улице Березовской. Сегодня следователи назвали возможную причину пожара в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде 26 декабря 2020.- Следователи СК не исключают, что сама погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной 2020 года она уже совершала подобные действия и предотвратить трагедию смогла находящаяся в то время в квартире мать женщины.Напомним, страшный пожар на улице Березовской произошел утром 26 декабря. Сначала прозвучал хлопок, а потом огонь начал распространяться по всей квартире. В результате пожара полностью выгорела квартира на шестом этаже и пострадал балкон квартиры на седьмом этаже. К сожалению, без жертв не обошлось – 54-летняя жительница квартиры погибла, спасаясь от огня через окно.- В Нижнем Новгороде завершилось заседание городской комиссии по ЧС, созванное после пожара в многоквартирном доме, - рассказал накануне Юрий Шалабаев. - По ее итогам было принято решение пустить жильцов в их квартиры. Исключение составляют девять квартир. Всем, кто обратился за временным жильем, оно будет предоставлено. Квартиры, куда жильцов не пустили, возьмут под охрану.