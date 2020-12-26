Страшный пожар произошел утром 26 декабря в многоквартирном доме на улице Березовской в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, там во время ремонтных работ загорелась одна из квартир на шестом этаже. Фото с места пожара в многоэтажке в Нижнем Новгороде опубликовали спасатели.- В доме № 87 по улице Березовской произошел пожар, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия погибла женщина. Ее личность пока не установлена.Тем временем для жителей пострадавшего дома был развернут пункт временного размещения. Он организован на базе школ № 178.- Пострадавшие доставляются в пункт временного размещения. Также к дому прибыло два автобуса для обогрева людей. Организовано питание, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В ближайшее время состоится заседание комиссии по ЧС. Уже сейчас специалисты строительной организации осматривают пострадавший дом, чтобы оценить его состояние.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"От высокой температуры полопались окна\\": Страшный пожар произошел в многоэтажке в Нижнем НовгородеСейчас на месте происшествия работают спасатели (подробности)Видео из горевшей многоэтажки в Нижнем Новгороде опубликовали спасателиПубликуем видео из горевшей многоэтажки в Нижнем Новгороде (подробности)При пожаре на улице Берёзовской в Нижнем Новгороде погибла женщинаСпасаясь от огня, она выпрыгнула из окна и разбилась (подробности)