Страшный пожар произошел утром 26 декабря в одном из многоквартирных домов на улице Березовской в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, там во время ремонта загорелась одна из квартир. Видео из горевшей многоэтажки уже опубликовали спасатели.- В доме № 87 по улице Березовской работают пожарные, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сначала пожару был присвоен ранг сложности № 2. По прибытии ранг пожара был снижен. В результате происшествия погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливается.Напомним, сначала очевидцы сообщали о взрыве бытового газа в этом доме. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась. Как оказалось, тот хлопок, о котором рассказывали местные жители, произошел из-за полопавшихся окон.Сейчас для жителей пострадавшего дома уже развернут пункт временного размещения. На место происшествия выехал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.- Пункт временного размещения развернут в школе №178, - сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Пострадавшие доставляются в пункт временного размещения. Также к дому прибыло два автобуса для обогрева людей. Организовано питание.По данным администрации Нижнего Новгорода, в ближайшее время состоится заседание комиссии по ЧС. Уже сейчас специалисты строительной организации осматривают пострадавший дом, чтобы оценить его состояние.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"От высокой температуры полопались окна\\": Страшный пожар произошел в многоэтажке в Нижнем НовгородеСейчас на месте происшествия работают спасатели (подробности)