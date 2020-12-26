Утро 26 декабря выдалось недобрым для жителей улицы Березовской в Нижнем Новгороде – там ранним утром произошел сильный хлопок.- В многоквартирном доме на улице Березовской произошел пожар, - сообщил «Комсомолке» источник в экстренных службах. – От высокой температуры лопнули оконные рамы, от чего и произошел хлопок. Взрыва газа, о котором сообщали поначалу очевидцы, не было. Горит квартира на шестом этаже и балкон на седьмом.Информацию о происшествии уже подтвердили и официальные органы. Как оказалось, во время ЧП погибла женщина.- В доме № 87 по улице Березовской работают пожарные, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Сначала пожару был присвоен ранг сложности № 2. По прибытии ранг пожара был снижен. В результате происшествия погибла женщина. Ее личность сейчас устанавливается.Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже поручил всем службам быстрого реагирования и региональному Минздраву оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома. На место происшествия выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов.«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжит следить за развитием событий.