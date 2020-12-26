Сегодня, 26 декабря, очередной пожар полыхал в Нижнем Новгороде в Канавинском районе. Там горел многоквартирный жилой дом № 8 на улице Авангардной. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 03:31 прошедшей ночью.Пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу незамедлительно. Прибыв на место, они направили силы на ограничение распространения огня и спасение жизней людей. Благодаря слаженным действиям пожарных 10 человек были спасены из огня, в их числе трое детей, с помощью масок для спасаемого. Другие 60 человек, среди которых пятеро детей, были эвакуированы.Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Ликвидировать его удалось в 04:41.К сожалению, один человек погиб — мужчина. Его личность на данный момент устанавливается, как и причина возгорания.В ликвидации последствий пожара участвовали 48 человек личного состава и 12 единиц техники.Напомним, что спасёнными считаются граждане, эвакуация которых проходила в условиях риска для их жизни. Эвакуированными считаются те, кто был выведен на свежий воздух без угрозы жизни.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!