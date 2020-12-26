По данным на 01:00 26 декабря общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области составило 66 812 человек. За последние сутки в регионе выявлено 505 новых случаев заражения. К сожалению, не обошлось и без печальных новостей – 16 человек умерли от коронавируса. Одновременно с этим растет и число выздоровевших – только за сутки из больниц с отрицательными результатами анализов были выписаны 429 человек.По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, по уровню заболеваемости коронавирусом регион опустился на 30 место в стране.- Мы осторожно надеемся, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, - отметил Глеб Никитин. - Мы обеспечили хороший уровень выявления коронавирусной инфекции: делаем по 12-15 тысяч тестов в сутки, что в три раза выше, чем в среднем в Приволжском федеральном округе. Благодаря открытию новых лабораторий количество тестов увеличится еще на 5 тысяч единиц в сутки.