В субботу, 26 декабря, синоптики обещают небольшой снег в Нижнем Новгороде на протяжении всех суток. Температура воздуха утром займёт отметку в -6-4 градуса, а к вечеру повысится до -2. Ощущаться она может как -11 утром и -6 соответственно. Влажность воздуха будет варьировать от 87% до 92%. В течение дня направление ветра сменится с южного на юго-западное, а его скорость с 4,2 метра в секунду снизится до 2,5 метра. Атмосферное давление составит 745-747 миллиметра ртутного столба.27 декабря, в воскресенье, показатели будут практически теми же, что и в субботу. Небольшой снег будет так же укрывать приволжскую столицу в течение целых суток. Атмосферное давление поднимется с 748 до 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха будет снижаться с 92% утром до 85% — вечером. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет варьировать от -3 градусов утром, до -9-6 — вечером. Ночью ожидаются -11-10 градусов. Ощущаться она может как -7-15 градусов в течение дня. Скорость ветра с 2,7 метра в секунду повысится к вечеру до 4,3 метра в секунду. Его направление от юго-западного изменится на западное.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!