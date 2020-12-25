Утро в Нижнем Новгороде началось с незапланированной посадки грузового самолета Ту-204 из Лейпцига. Этим утром он направлялся из Германии в Москву. Однако приземлиться в аэропорту Шереметьево не смог из-за технических сложностей, возникших на борту. В результате, сделав несколько кругов над аэропортом Шереметьево, он вынужден был уйти на посадку в ближайший аэропорт – им оказался международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде.- Сейчас самолет Ту-204 уже благополучно сел, - рассказали «Комсомолке» в Нижнем Новгороде» в пресс-службе регионального МЧС. – К его посадке были готовы все экстренные службы, но задействовать их не пришлось. Никто из членов команды при посадке не пострадал.Напомним, самолёт Лейпциг-Москва пошел на экстренную посадку в Нижнем Новгороде из-за отказа автопилота. Самолёт должен был прилететь в Москву в 9:57. Из Лейпцига он вылетел в 4:44. Сегодня, 25 декабря, в Москве задержали или отменили уже более 30 рейсов.\\"Комсомольская правда\\" в Нижнем Новгороде\\" продолжит следить за развитием событий.