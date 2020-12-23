Памятник героям-огнеборцам торжественно открыли в Выксе 22 декабря. Скульптура посвящена всем, кто сражался с пожарами летом 2010 года: пожарным, спасателям, добровольным дружинам. Об этом сообщает администрация Выксы.Скульптурная композиция представляет собой пожарного за работой. Огнеборец сдерживает стену пламени, ограждая от него все живое, которое символизирует стоящий рядом маленький олененок.Композиция выполнена из металла, а фигуры отпечатаны на 3D-принтере. Подобная технология впервые была применена при изготовлении скульптуры «Рудокопы», которую открыли в Выксе этим летом. Автор обеих памятников – местный мастер Андрей Матчин.«Символично, что памятник открывается в преддверии 30-летия создания МЧС России и в год 10-летия печальных событий 2010 года. Это благодарность огнеборцам от лица всех выксунцев», – подчеркнул глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.Напомним, летом 2010 году во время лесных пожаров в Выксунском районе дотла сгорело село Верхняя Верея. Погибли 12 человек.