Накануне неизвестные подожгли машину главного редактора газеты «Дзержинское время» Сергея Кулакова. Об этом мужчина сообщил на своей странице «Вконтакте».Происшествие произошло в ночь с 30 декабря на 31 прямо под окнами дома Сергея в Дзержинске. Журналист сообщил, что уже успел посмотреть записи с камер видеонаблюдения, по которым можно чётко сказать, что это была не случайность, а самый настоящий поджог.- На кадрах нагло, практически открыто и даже где-то комично поджигают мою машину, - пишет главред.Известно, что Сергей Кулаков неоднократно обращался в правоохранительные органы с заявлениями. До этого мужчине поступали угрозы, также разбивали стёкла в машине.- Лично для меня вчера никаких открытий или откровений не случилось. Я продолжу заниматься своим любимым делом. Теперь, видимо, буду ждать фаера, примерно такого же, что прилетел в мою машину, но уже в окно, - сообщает Сергей Кулаков.Мужчина также поблагодарил пожарных за оперативность, так как в машине находился баллон с 70 литрами сжиженного газа и простым поджогом ситуация могла не закончиться.- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - информирует ГУ МВД России по городу Дзержинску. - Устанавливаются лица, причастные к совершению этого противоправного деяния.К слову, несколько месяцев назад подобный случай произошел и с корреспондентом «Дзержинского времени» Вадимом Щуренковым. У него тоже сгорел автомобиль.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!