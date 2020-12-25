Аэропорт Нижнего Новгорода 25 декабря принял четыре самолета, которые не смогли совершить посадку в Москве из-за сложных погодных условий. Сегодня в столичном регионе идет снегопад, поэтому видимость оставляет желать лучшего.Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в международном аэропорту Стригино, по данным на 16:00 запасной аэродром принял четыре рейса, два из которых – пассажирские.«В Нижнем Новгороде совершил посадку рейс Чита-Москва (Домодедово) со 160 пассажирами на борту, а также самолет Ростов-на-Дону - Москва (Внуково), на борту которого находилось 74 пассажира. В настоящее время оба рейса продолжили движение по маршруту», - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.Что касается самолета Лейпциг- Шерметьево, который утром совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде, то он также успешно покинул аэропорт. Как сообщалось ранее, причиной нештатной ситуации стал отказ автопилота.В настоящее время в аэропорту Стригино находится самолет, выполнявший грузовой рейс и направлявшийся в аэропорт Внуково.