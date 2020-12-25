В Нижнем Новгороде на площади Советской демонтировали световой тоннель, расположенный перед зданием районной администрации. Об этом редакции «Комсомолки» сообщили обескураженные пропажей местные жители.«Еще на днях он здесь стоял, а теперь смотрю – ничего нет. Вроде бы его только недавно смонтировали, огоньки создавали новогоднее настроение, ребятишки любили здесь бегать, когда стемнеет. Зачем убрали - непонятно», - пожимает плечами нижегородка Елена Захарова.Действительно, световую арку перед зданием администрации Советского района установили в конце ноября. Получается, она не простояла здесь и месяца.Чтобы узнать, кто и зачем демонтировал новогоднее украшение, мы обратились в мэрию Нижнего Новгорода. Вот что нам ответили со ссылкой на районную администрацию:«Металлическая конструкция «Новогодняя арка» демонтирована в соответствии с рекомендацией отдела ГИБДД УВД по городу Нижнему Новгороду. Администрация района не планирует устанавливать эту конструкцию в другом месте».Чтобы все-таки узнать истинную причину, мы обратились в ГИБДД, но там нам сказали, что впервые об этом слышат.«Никакого отношения Нижегородская Госавтоинспекция к монтажу или демонтажу этой световой арки не имеет», - прокомментировали в ведомстве.Напомним, на украшение улиц Нижнего Новгорода к Новому году было потрачено порядка 50 миллионов рублей. Кроме арки на площади Советской были установлены световые матрешки, световой фонтан, а также украшены иллюминацией деревья и фасад здания районной администрации.Ранее сообщалось, что в Автозаводском парке появился эффектный световой тоннель. Он уже стал новой достопримечательностью и снискал большую популярность среди жителей района.