На днях стало известно о том, что в Нижнем Новгороде отказались от строительства двух станций снеготаяния, о которых столько говорили в последние годы.Сейчас в городе работает лишь одна такая станция – она расположена на улице Надежды Сусловой в Советском районе. Зимой ежедневно сюда поступает около сотни машин в день. Кроме того, снег, убранный с городских улиц, свозят на специальные полигоны.В 2019 году администрация Нижнего Новгорода заключила концессионное соглашение с ООО «Городские инженерные системы» на строительство двух станций снеготаяния – в Приокском и Нижегородском районах. Планировалось, что эти станции будут плавить не менее 450 тысяч кубометров снега в год и на 40-50% решит вопрос вывоза снега в городе. Финансовые вложения оценивались в 160 млн рублей.Подрядчик уже начал проектные работы, как выяснилось, что с участком в Приокском районе возникли проблемы, связанные с необходимостью переноса отдельных участков газопровода и линий электропередачи.«Проведение вышеуказанных работ повлекло бы существенное увеличение объема финансирования со стороны концессионера, что в свою очередь, негативно отразилось бы на размере платы за утилизацию снега. Таким образом, дополнительный объем затрат концессионера на реализацию соглашения потребовал бы значительного увеличения средств бюджета города Нижнего Новгорода, в том числе на содержание автомобильных дорог, в которое заложена стоимость утилизации снега», - рассказали «КП – Нижний Новгород» в мэрии.Специалисты провели финансово-экономическую оценку соглашения и пришли к выводу, что дальнейшая его реализация будет нецелесообразной. А поскольку объектом соглашения являлось создание двух станций снеготаяния, то есть он являлся единым целым и не подлежал делению, отказаться пришлось и от станции в Нижегородском районе.В декабре 2020 года соглашение было расторгнуто по решению сторон. До конца года администрация Нижнего Новгорода должна будет выплатить ООО «ГИС» почти 15 млн рублей расходов, понесенных в связи с начатым проектированием.Однако, как рассказали нам в администрации, от идеи строительства станций снеготаяния не отказались, и этот вопрос по-прежнему остается на повестке.«В связи с необходимостью реализации задачи по обеспечению Нижнего Новгорода станциями снеготаяния администрацией города проведены переговоры с потенциальными инвесторами. При этом рассматривается строительство объектов в 2021 году первоначально в Нижегородском районе, далее - в Советском и Сормовском районах», - прокомментировали в администрации Нижнего Новгорода.