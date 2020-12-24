Ликвидация шламонакопителя «Белое море» и свалки «Игумново» в Нижегородской области признаны самым позитивным экологическим событием в стране по итогам 2020 года. Об этом сообщили составители Национального экологического рейтинга регионов России.- Проблема накопленного с советских времен экологического ущерба — мусорных свалок, шламонакопителей отходов производства, радиоактивных отходов и т.д. — все острее встает с каждым годом, - напомнили составители рейтинга. - Тем приятнее осознавать, что проблемы с «Игумново» и «Белым морем» в окрестностях нижегородского Дзержинска наконец-то решены.Напомним, работы по ликвидации свалки «Игумново» и шламонакопителя «Белое море» завершились в июле 2020 года. С этого времени объекты закрыты защитными экранами и не представляют опасности.-На повестке дня еще пока остается дзержинская «Черная дыра» - по мнению некоторых специалистов, одно из самых грязных мест России. В этом карстовом провале концентрация по фенолам достигала почти 500 тысяч предельно допустимых концентраций, - напоминают специалисты. - В предыдущие годы эти проекты по рекультивации «Белого моря», «Игумново», «Черной дыры» сопровождали многие скандалы, в том числе, и с возбуждением уголовных дел. По нашей оценке, завершение работ по двум из трех объектов уже можно назвать самым позитивным событием в сфере экологии России в 2020 году. Теперь ждем результатов по «Черной дыре», где ведутся работы по термолизному обезвреживанию отходов.