23 декабря 2020 года, генеральный директор «Россети Центр»-управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Владимирович Маковский провел онлайн-конференцию с представителями СМИ. В ходе беседы был рассмотрен широкий круг вопросов, которые интересовали и волновали регионы.В главных достижениях развитии энергосистемы Нижегородской области были упомянуты два цифровых городских диспетчерских пункта, которые открылись в Арзамасе и Дзержинске в этом году. Теперь эти объекты обслуживают территорию с населением более 720 тысяч человек. Упомянуто было и строительство первых цифровых подстанций в регионе – ПС «Выездное», а также ПС «Монтажная».- Нижегородцы ещё будут долго гордиться этими объектами, - отметил генеральный директор.К слову, недавно филиал «Нижновэнерго» реализовал первые два проекта по модернизации уличного освещения. В частности, за 3,5 месяца работ на улицах Арзамаса смонтировано 6 тысяч новых светодиодных светильников.Отмечается, что онлайн-мониторинг работы городской системы освещения позволяет своевременно выявлять аварийные ситуации.- Подобной автоматизированной системы управления уличным освещением, такой, как сейчас работает в Арзамасе, нет ни в одном другом городе Нижегородской области, - в свою очередь дополнил заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.Ещё один проект реализовали в рабочем посёлке Вознесенское. Там по инициативе жителей энергетики установили 193 новых бетонных опоры и смонтировали 189 светодиодных светильника. Новые системы освещения позволяют сократить расходы муниципалитета, сделать улицы комфортнее и безопаснее.- Новые светильники экономичны и устойчивы к перепадам температур, а автоматическая система управления дает возможность устанавливать графики включения и выключения света, - подчеркнул Вячеслав Горев.По словам Игоря Маковского, к 800-летию Нижнего Новгорода, энергетики проведут модернизацию сетей и опор в исторической части города. «Мы приведем их в нормативное состояние, сделаем город краше. Наша вовлеченность и наша заинтересованность в работе на территории Нижегородской области - она огромная», - сказал генеральный директор.Также Игорь Владимирович отметил, насколько важно, чтобы люди говорили о компании не только, когда происходит отключение света в домах, но и вспоминая современные энергообъекты.- Мы хотим, чтобы наши объекты были эстетичными, вписывались в окружающую среду, в ландшафты, которые есть, - подчеркнул Игорь Владимирович Маковский. - Например, можно упомянуть, Шуховскую башню.Россети отобрали именно этот технологический и арт-объект, для своего символа в течение всего следующего года, посвященного столетию ГОЭЛРО и 800-летию со дня образования города Нижнего Новгорода.В настоящее время филиал «Нижновэнерго» заключил контракт на техобслуживание 4,5 тысяч светильников на Бору. Кроме того, компания готовится к участию в конкурсе по модернизации системы уличного освещения всего городского округа, это чуть больше 10 тысяч светильников.- Полностью всё современное, всё новое, имеем компетенции, имеем необходимые ресурсы и, соответственно, качественно выполняем свою работу, - подытожил Вячеслав Горев.